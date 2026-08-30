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Sağlık

'Şekersiz' diye tüketenler dikkat! Türkiye'de her yıl 300 bin kişi bu sebepten ölüyor: Risk yüzde 57 daha yüksek

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'Şekersiz' diye tüketenler dikkat! Türkiye'de her yıl 300 bin kişi bu sebepten ölüyor: Risk yüzde 57 daha yüksek
Fotoğraf Başlığı Şekersiz diye tüketenler dikkat! Türkiyede her yıl 300 bin kişi bu sebepten ölüyor: Risk yüzde 57 daha yüksek

Almanya’da yapılan yeni bir araştırma, 'şekersiz' sakız başta olmak üzere birçok üründe bulunan ksilitol adlı tatlandırıcının yüksek miktarda tüketilmesinin kalp krizi ve inme riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, kandaki ksilitol seviyesi yüksek kişilerde kalp-damar rahatsızlığı geçirme riskinin yüzde 57’ye kadar daha fazla olduğu belirlendi.

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Şeker tüketimini azaltmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği şekersiz sakız ve tatlandırıcılara ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Almanya’daki Charité Üniversite Hastanesi araştırmacıları, ksilitolün uzun vadede kalp-damar sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerini inceledi.

Araştırma kapsamında 17 bin 710 kişinin 30 yıllık verileri değerlendirildi. Kanında en yüksek ksilitol seviyesine sahip kişilerin, en düşük seviyedekilere kıyasla kalp krizi, inme veya erken ölüm riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 57 DAHA YÜKSEK

Yaklaşık 6 yıllık takip sürecinde, kandaki ksilitol düzeyi yüksek kişilerde ciddi bir kardiyovasküler olay yaşama riskinin yüzde 57 daha fazla olduğu görüldü. Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı ve yüksek tansiyon gibi bilinen risk faktörleri hesaba katıldığında da yüksek ksilitol düzeyi ile kalp-damar hastalıkları arasındaki ilişkinin devam ettiği belirtildi.

Şekersiz diye tüketenler dikkat! Türkiyede her yıl 300 bin kişi bu sebepten ölüyor: Risk yüzde 57 daha yüksek
Başlık ResmiŞekersiz diye tüketenler dikkat! Türkiyede her yıl 300 bin kişi bu sebepten ölüyor: Risk yüzde 57 daha yüksek

KSİLİTOL NEDİR?

Ksilitol, vücutta doğal olarak da bulunan bir şeker alkolü. Şekere göre daha az kalori içermesi nedeniyle şekersiz sakız, naneli şeker, içecekler ve bazı ağız bakım ürünlerinde kullanılıyor. Diş çürüğüne neden olan bakterilerin çoğalmasını azaltabileceği düşünüldüğü için ağız sağlığı açısından da tercih ediliyor.

Araştırmanın yazarı Dr. Marco Witkowski, yapay tatlandırıcıların genellikle şekerden daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle tüketildiğini belirterek, bulguların bu maddelerin uzun vadeli güvenliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini savundu.

Şekersiz diye tüketenler dikkat! Türkiyede her yıl 300 bin kişi bu sebepten ölüyor: Risk yüzde 57 daha yüksek
Başlık ResmiŞekersiz diye tüketenler dikkat! Türkiyede her yıl 300 bin kişi bu sebepten ölüyor: Risk yüzde 57 daha yüksek

Uzmanlar ise araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle ksilitolün doğrudan kalp krizi veya inmeye neden olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını vurguluyor. Buna rağmen çalışma, özellikle yüksek miktarda tatlandırıcı tüketiminin kalp-damar sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğine işaret ediyor.

TÜRKİYE'DE HER YIL YAKLAŞIK 300 BİN KİŞİ BU SEBEPTEN ÖLÜYOR

Türkiye’de de kalp-damar hastalıkları önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Resmi verilere göre ülkede her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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