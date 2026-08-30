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Oğluna güvendi, hayatı altüst oldu! Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun… Gözyaşlarıyla evlatlıktan reddetti

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Adana’da emekli maaşını çekmesi için banka kartı ve cep telefonunu oğluna veren kanser hastası 69 yaşındaki Şerife Güray, oğlunun sırra kadem basması ile hayatının şokunu yaşadı. Kirasını ödeyemediğini belirten yaşlı kadın “Ona 22 sene cezaevinde baktım, bana bunu yaptı, kendisi de utansın. Yüzü varsa bir daha gelmesin, evlatlıktan reddettim” diyerek sitem etti.

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Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Güray (69), hayatının şokunu yaşadı. Yaşlı kadın 21 bin TL olan emekli maaşını çekmesi için oğlu İbrahim K.'ye (42) banka kartını ve cep telefonunu verdi. Kartı ve cep telefonunu alan İbrahim K., iddiaya göre parayı çekti ancak bir daha eve gelmedi.

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Paranın çekildiğini öğrenen yaşlı kadın, geçmiş yıllarda çek ve senet dolandırıcılığında cezaevine giren oğlu hakkında Bağlar Polis Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Kartını ve cep telefonunun hattını iptal ettiren Şerife Güray gözyaşlarıyla oğlunu evlatlıktan reddettiğini söyledi.

Oğluna güvendi, hayatı altüst oldu! Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun… Gözyaşlarıyla evlatlıktan reddetti
Başlık ResmiOğluna güvendi, hayatı altüst oldu! Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun… Gözyaşlarıyla evlatlıktan reddetti

“GİTTİĞİNDEN BERİDİR GELMEDİ”

Güray, yaşananları şöyle anlattı:

Oğlum 26 Ağustos günü bana ‘Maaşını çekeyim, kirayı verip geleyim, sen gitme hastasın' dedi. Sonrasında giyinip evden çıkmaya hazırlanırken postanenin açılmadığını, saatin erken olduğunu söyledim. Kendisi ise bana maaşın yarısını bankadan, yarısını postaneden çekeceğini söyledi. Giderken telefonumu da götürdü. Gittiğinden beridir gelmedi.

Oğluna güvendi, hayatı altüst oldu! Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun… Gözyaşlarıyla evlatlıktan reddetti
Başlık ResmiOğluna güvendi, hayatı altüst oldu! Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun… Gözyaşlarıyla evlatlıktan reddetti

“NE ODUN NE KÖMÜR ALABİLİYORUM”

Güray, "Ben yalnız kaldım, rezil oldum. Kiramı ve faturalarımı ödeyemedim. Telefon faturamı kapattım ve oraya 2 bin 200 TL borçlandım. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir borcumu ödeyemedim. Kış geliyor, ne odun ne kömür alabiliyorum. Aylığımla iyi kötü 3-5 kuruş oduna kömüre veriyordum. Artık onlar da yok" diye sitem etti.

Oğluna güvendi, hayatı altüst oldu! Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun… Gözyaşlarıyla evlatlıktan reddetti
Başlık ResmiOğluna güvendi, hayatı altüst oldu! Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun… Gözyaşlarıyla evlatlıktan reddetti

"EVLATLIKTAN REDDETTİM"

Oğluna tepki gösteren Güray, “Ben ona 22 sene cezaevinde baktım. Çek-senet işlerinden, askerlikten kaçtığından ve kız kaçırmaktan cezaevine girdi. Bana bunu yaptı, kendisi de utansın. Yüzü varsa bir daha gelmesin. Ben onu istemiyorum, evlatlıktan reddettim" dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana
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