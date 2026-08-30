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'Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuş'un renkli kareleri sosyal medyayı salladı

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'Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuş'un renkli kareleri sosyal medyayı salladı
Fotoğraf Başlığı Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuşun renkli kareleri sosyal medyayı salladı

Bir dönemin sevilen çocuk dizisi Selena’da Nazlı karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Dilara Kurtulmuş, uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez ile evlendi. İstanbul’da düzenlenen görkemli düğünde çiftin mutluluğu dikkat çekerken, düğün öncesindeki gelin alma töreninden renkli görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

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2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen ve dönemin çocuk izleyicileri tarafından büyük ilgiyle takip edilen Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, bir süredir beraber olduğu Umutcan Ekmez ile hayatını birleştirdi.

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuşun renkli kareleri sosyal medyayı salladı
Başlık ResmiSelena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuşun renkli kareleri sosyal medyayı salladı

İstanbul’da gerçekleştirilen düğün törenine çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra oyuncu camiasından tanıdık isimler de katıldı. Geceden kareler davetliler tarafından sosyal medyada paylaşılırken, çiftin neşeli ve duygusal anları da büyük ilgi gördü.

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuşun renkli kareleri sosyal medyayı salladı
Başlık ResmiSelena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuşun renkli kareleri sosyal medyayı salladı

GELİN ALMA TÖRENİ DE ÇOK KONUŞULDU

Düğün öncesinde gerçekleştirilen gelin alma töreninde yaşanan renkli anlar da sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

Selena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuşun renkli kareleri sosyal medyayı salladı
Başlık ResmiSelena’nın Nazlı’sı gelin oldu! Dilara Kurtulmuşun renkli kareleri sosyal medyayı salladı

Dilara Kurtulmuş’un bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da kendisini yalnız bırakmadı. Selena dizisinden Gizem Güven’in yanı sıra, Sihirli Annem dizisiyle tanınan Jennifer Boyner ve Zeynep Özkaya da düğüne katılarak çifte mutluluk diledi. Kurtulmuş ve Ekmez, sevdiklerinin eşlik ettiği törenle yeni bir hayata 'evet' derken, düğünden paylaşılan görüntüler sosyal medya gündemini salladı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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