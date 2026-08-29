Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete yurt dışında evlendi! İşte nikahtan kareler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete yurt dışında evlendi! İşte nikahtan kareler

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ile radyo programcısı Güçlü Mete, yaklaşık 2,5 yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Birliktelikleri boyunca sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen çift, nikah masasına oturdu. Çiftin geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği ortaya çıktı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'nin nikahı İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde kıyıldı.
Çift, hayatlarının bu özel gününe ait ilk kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Nikah töreninden yayınlanan fotoğraflar kısa sürede ilgi görürken, çiftin mutluluğu da karelere yansıdı.

Ceyda Düvenci - Güçlü Mete
Başlık ResmiCeyda Düvenci - Güçlü Mete

SADE GELİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Nikah töreninde sade ve zarif bir gelinlik tercih eden Ceyda Düvenci, doğal görünümüyle dikkat çekti. Gösterişten uzak bir törenle evlenen çiftin nikah fotoğrafları, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Çifte yakın dostları eşlik etti.
Başlık ResmiÇifte yakın dostları eşlik etti.

Yaklaşık 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle yeni bir boyuta taşıyan çift, böylece birlikteliklerini resmi olarak da taçlandırmış oldu. Özel hayatlarını zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşan Düvenci ve Mete, nikahlarının ardından yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Nikahtan ilk fotoğraf...
Başlık ResmiNikahtan ilk fotoğraf...

DÖRDÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile evlenerek dördüncü kez nikah masasına oturdu. Düvenci daha önce Kaan Girgin, Engin Akgün ve Bülent Şakrak ile evlilik yaptı; ancak Güçlü Mete ile olan birlikteliğiyle birlikte dördüncü kez evlenmiş oldu. Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden Melisa Nur, Bülent Şakrak ile evliliğinden ise Okan Ali adında iki çocuğu bulunuyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
O SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
2 kişinin can verdiği kazada yeni gelişme!
LEAO'DAN İLK AÇIKLAMA
LEAO'DAN İLK AÇIKLAMA
G.Saray, 50 milyon euroluk yıldızı duyurdu
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
YANLIŞLIKLA BASILDI
YANLIŞLIKLA BASILDI
Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor!
İŞTE AYLIK KAZANCI
İŞTE AYLIK KAZANCI
Tutuklanan menajer gelir paylaşımlarını açıkladı
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 33 bin lira kâr etti!
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
Ayvalık'ta tatilciler adalar arasını yürüyerek geçiyor
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
Turistin ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı
DOĞAL GAZSIZ KOMBİ ÜRETTİ!
DOĞAL GAZSIZ KOMBİ ÜRETTİ!
Türk mühendis suyla çalışan sistem geliştirdi
BAŞI BÜYÜK BELADA
BAŞI BÜYÜK BELADA
Türkiye'deki bakışları olay olmuştu!
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
F.Bahçe’nin yeni transferini eski hocası anlattı
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
Fethiye'nin akciğerleri küle döndü
ALTIN KEMERE RAKİP
ALTIN KEMERE RAKİP
Düğünlerin yeni trendi: Fiyatı 1,5 milyon TL
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
ALMAN BASINI DUYURDU
ALMAN BASINI DUYURDU
4 AB ülkesi çaresiz kalınca Türkiye'nin kapısını çaldı
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
3 yıl sonra kafede otururken yakayı ele verdi
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
Belediye başkanını böyle kandırdılar!
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
Transferde 3 milyon euroluk fark
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı sil baştan
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı sil baştan
Kaydet
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
Kaydet
Çanakkale beşinci kez Kültür Yolu Festivali ile buluştu
Çanakkale beşinci kez Kültür Yolu Festivali ile buluştu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.