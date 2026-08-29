Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete yurt dışında evlendi! İşte nikahtan kareler

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ile radyo programcısı Güçlü Mete, yaklaşık 2,5 yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Birliktelikleri boyunca sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen çift, nikah masasına oturdu. Çiftin geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği ortaya çıktı.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'nin nikahı İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde kıyıldı.

Çift, hayatlarının bu özel gününe ait ilk kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Nikah töreninden yayınlanan fotoğraflar kısa sürede ilgi görürken, çiftin mutluluğu da karelere yansıdı.

Ceyda Düvenci - Güçlü Mete

SADE GELİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Nikah töreninde sade ve zarif bir gelinlik tercih eden Ceyda Düvenci, doğal görünümüyle dikkat çekti. Gösterişten uzak bir törenle evlenen çiftin nikah fotoğrafları, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Çifte yakın dostları eşlik etti.

Yaklaşık 2,5 yıllık ilişkilerini evlilikle yeni bir boyuta taşıyan çift, böylece birlikteliklerini resmi olarak da taçlandırmış oldu. Özel hayatlarını zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşan Düvenci ve Mete, nikahlarının ardından yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Nikahtan ilk fotoğraf...

DÖRDÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile evlenerek dördüncü kez nikah masasına oturdu. Düvenci daha önce Kaan Girgin, Engin Akgün ve Bülent Şakrak ile evlilik yaptı; ancak Güçlü Mete ile olan birlikteliğiyle birlikte dördüncü kez evlenmiş oldu. Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden Melisa Nur, Bülent Şakrak ile evliliğinden ise Okan Ali adında iki çocuğu bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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