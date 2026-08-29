Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Kalpteki düzensizlik masum olmayabilir: Çarpıntı, nefes darlığı ve baş dönmesi varsa…

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kalpteki düzensizlik masum olmayabilir: Çarpıntı, nefes darlığı ve baş dönmesi varsa…

Kalp ritim bozukluklarının çoğu zaman basit bir çarpıntı olarak görülebildiğini belirten Prof. Dr. Enis Oğuz, tekrarlayan çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma gibi şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Oğuz, özellikle atriyal fibrilasyonun pıhtı ve inme riskini artırabileceğine dikkat çekerek, erken tanı ve kişiye özel tedavinin önemini vurguladı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Kalbin normalden hızlı, yavaş veya düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkan ritim bozuklukları, toplumda sık görülmesine rağmen çoğu zaman basit bir çarpıntı olarak değerlendirilebiliyor. Oysa özellikle atriyal fibrilasyon gibi ritim bozuklukları, tedavi edilmediğinde kalp yetersizliği ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırabiliyor. Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enis Oğuz, tekrarlayan çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi, halsizlik veya bayılma gibi şikâyetlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"ÇARPINTININ NEDENİNİ ORTAYA KOYMAK ÖNEMLİ"

Ritim bozukluklarının her hastada aynı şekilde ortaya çıkmadığını belirten Prof. Dr. Enis Oğuz, "Bazı hastalar kalbin düzensiz attığını veya göğüste çırpınma hissini fark ederken, bazı hastalarda ritim bozukluğu herhangi bir belirti vermeden de ilerleyebilir. Özellikle çarpıntının tekrarlaması, beraberinde nefes darlığı, göğüs rahatsızlığı, baş dönmesi veya bayılma gibi belirtilerin bulunması durumunda kardiyolojik değerlendirme yapılması gerekir. Elektrokardiyografi, ritim takibi ve gerekli görülen ileri incelemelerle ritim bozukluğunun tipi ve tedavi gereksinimi belirlenebilir" dedi.

BAKMADAN GEÇME
Kalp pili değiştirildi, o kablolar vücudunda kaldı! Genç annenin ölümünde ihmaller zinciri
SAĞLIK

Kalp pili değiştirildi, o kablolar vücudunda kaldı! Genç annenin ölümünde ihmaller zinciri

ÇARPINTININ ARDINDA BU HASTALIK OLABİLİR

En sık görülen ritim bozukluklarından biri olan atriyal fibrilasyonun, kalbin kulakçıklarının düzensiz çalışmasına neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oğuz, bu durumun yalnızca çarpıntıya yol açmadığını, bazı hastalarda pıhtı ve inme riskini de artırabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Enis Oğuz, "Atriyal fibrilasyon tedavisinde hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları, ritim bozukluğunun süresi ve kalp fonksiyonları birlikte değerlendirilir. İlaç tedavilerinin yanı sıra uygun hastalarda elektrofizyolojik inceleme ve kateter ablasyon gibi girişimsel tedaviler de gündeme gelebilir. Atriyal fibrilasyon ablasyonunda amaç, ritim bozukluğuna yol açan elektriksel odakların kontrol altına alınması ve kalbin normal ritminin korunmasına yardımcı olmaktır" diye konuştu.

"KALP PİLİ YALNIZCA KALBİ YAVAŞ ATAN HASTALAR İÇİN KULLANILMIYOR"

Kalp pili uygulamalarının da ritim bozukluklarının tedavisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz, "Kalp pili denildiğinde yalnızca kalp hızının yavaşlaması akla gelmemeli. Bazı hastalarda kalbin elektriksel sistemindeki bozukluklar nedeniyle kalp pili tedavisi gerekebilir. Bunun yanında kalp yetersizliği bulunan ve kalbin odacıkları arasındaki kasılma uyumunun bozulduğu uygun hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisi uygulanarak kalbin daha koordineli çalışması hedeflenebilir" ifadelerini kullandı.

"KALP SAĞLIĞINDA ERKEN DEĞERLENDİRME HAYAT KURTARABİLİR"

Kalp çarpıntısı veya ritim düzensizliği yaşayan kişilerin şikâyetlerini ertelememesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Oğuz, "Kalp ritmindeki değişikliklerin nedeni basit bir tetikleyici olabileceği gibi daha ciddi bir kalp hastalığının belirtisi de olabilir. Özellikle yeni başlayan, uzun süren veya tekrarlayan çarpıntılarda altta yatan nedenin ortaya çıkarılması önemlidir. Erken tanı ve hastaya uygun tedavi yaklaşımı, hem yaşam kalitesinin korunmasına hem de olası komplikasyonların önlenmesine katkı sağlayabilir" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
O SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
2 kişinin can verdiği kazada yeni gelişme!
LEAO TRANSFERİ AÇIKLANDI
LEAO TRANSFERİ AÇIKLANDI
Galatasaray'da 3'üncü takviye İtalya'dan
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
SİNSİ TEZGAH İFŞA OLDU
Gülistan Doku soruşturmasında 10 gözaltı daha!
YANLIŞLIKLA BASILDI
YANLIŞLIKLA BASILDI
Milyonlarca vatandaşın pasaportunda o isim yazıyor!
İŞTE AYLIK KAZANCI
İŞTE AYLIK KAZANCI
Tutuklanan menajer gelir paylaşımlarını açıkladı
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 33 bin lira kâr etti!
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
DENİZİN ORTASINDA YÜRÜYÜŞ!
Ayvalık'ta tatilciler adalar arasını yürüyerek geçiyor
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
ÇEYREK KAVUNA 200 TL!
Turistin ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı
BAŞI BÜYÜK BELADA
BAŞI BÜYÜK BELADA
Türkiye'deki bakışları olay olmuştu!
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A DEV ÇALIM
Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
'VAN DIJK, SALIBA GİBİ OLABİLİR'
F.Bahçe’nin yeni transferini eski hocası anlattı
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU!
Fethiye'nin akciğerleri küle döndü
ALTIN KEMERE RAKİP
ALTIN KEMERE RAKİP
Düğünlerin yeni trendi: Fiyatı 1,5 milyon TL
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
DEĞERİ 1.2 MİLYAR DOLARI AŞTI!
İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
ALMAN BASINI DUYURDU
ALMAN BASINI DUYURDU
4 AB ülkesi çaresiz kalınca Türkiye'nin kapısını çaldı
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
ZAM ETİKETTE DEĞİL!
Fiyatı değiştirmeden cepten alıyorlar
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRDI!
3 yıl sonra kafede otururken yakayı ele verdi
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
MİLYONLARCA FİDYE İSTENİYOR
Belediye başkanını böyle kandırdılar!
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
KARTAL SAMBACI'YI İSTİYOR
Transferde 3 milyon euroluk fark
BİR CÜMLE CEZASINI DÜŞÜRDÜ
BİR CÜMLE CEZASINI DÜŞÜRDÜ
Kuzenini öldürüp müebbet almıştı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'da 3'üncü takviye İtalya'dan: Rafael Leao transferi açıklandı
Serie A'dan Süper Lig'e: Galatasaray, Leao transferini açıkladı
Kaydet
2 kişi ölmüştü! İETT otobüsünün kaza yapmasına sebep olan sürücü gözaltında!
İETT'nin kaza yapmasına sebep olan sürücü gözaltında!
Kaydet
Uyarıldığı halde dinlemedi! Kütüphaneden kitap çalan kadın kameraya yakalandı
Uyarıldığı halde dinlemedi! Kütüphaneden kitap çalan kadın kameraya yakalandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.