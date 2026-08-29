Uyarıldığı halde dinlemedi! Kütüphaneden kitap çalan kadın kameraya yakalandı

Kaydet

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 7 yıldır hizmet veren ve kitap okumanın tamamen ücretsiz olduğu kütüphane kafeden kitap çalan bir kadın güvenlik kamerasına yakalandı. Daha önce kitabı evine götürmek isteyen ancak buna izin verilmeyen şahsın, ertesi gün aynı kitabı çantasına saklayarak uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedilirken, artan hırsızlık olaylarına isyan eden işletmeci Nurfigan Menteş durumu "eğitime saygısızlık" olarak nitelendirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kozan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKozan

Haberle İlgili Daha Fazlası