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Bugün İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? 30 Ağustos İstanbul hava durumu

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Bugün İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? 30 Ağustos İstanbul hava durumu
Fotoğraf Başlığı Bugün İstanbulda yağmur var mı, saat kaçta yağacak? 30 Ağustos İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu 30 Ağustos Pazar günü dışarıda plan yapanların gündeminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik tahmininde günün belirli bölümünde gök gürültülü sağanak ihtimali öne çıkarken, AKOM ise İstanbul genelinde sıcaklık, rüzgar ve yağış beklentisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Özellikle "İstanbul'da bugün yağmur var mı?", "Yağmur saat kaçta başlayacak?" ve "30 Ağustos hava nasıl olacak?" soruları araştırılıyor. İşte MGM ve AKOM verileriyle İstanbul'da saat saat hava durumu...

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İstanbul'da 30 Ağustos Pazar günü hava koşulları, Zafer Bayramı etkinliklerine katılacaklar ve hafta sonu planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içinde sıcaklık ve rüzgarın yanı sıra değişken bulutluluk da öne çıkarken, özellikle öğle ve öğleden sonraki saatlere ilişkin tahminler merak konusu oldu. MGM ve AKOM'un güncel verileriyle İstanbul'da yağış ihtimalinin hangi saatlerde öne çıktığı ve gün boyunca havanın nasıl seyredeceği belli oldu.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI, SAAT KAÇTA YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos İstanbul tahminlerine göre kentte yerel gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Paylaşılan saatlik tabloda 09.00-12.00 aralığında parçalı bulutlu hava beklenirken 12.00-15.00 saatleri için gök gürültülü sağanak yağış tahmini yer alıyor. 15.00'ten itibaren ise havanın yeniden parçalı bulutlu seyretmesi bekleniyor. AKOM verilerine göre sabah parçalı, öğle saatlerinde ise az bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken sıcaklıkların öğlen 29 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Bugün İstanbulda yağmur var mı, saat kaçta yağacak? 30 Ağustos İstanbul hava durumu
Başlık ResmiBugün İstanbulda yağmur var mı, saat kaçta yağacak? 30 Ağustos İstanbul hava durumu

30 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM'nin paylaştığı saatlik verilere göre İstanbul'da 09.00-12.00 arasında sıcaklığın 26 derece, 12.00-15.00 arasında ise 29 derece olması bekleniyor. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 31 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. 15.00-18.00 arasında sıcaklık 28 derece civarında seyrederken akşam saatlerinde 24, gece saatlerinde ise 23 dereceye gerileyecek. Nem oranının gece saatlerinde yüzde 88'e kadar yükselmesi bekleniyor.

Bugün İstanbulda yağmur var mı, saat kaçta yağacak? 30 Ağustos İstanbul hava durumu
Başlık ResmiBugün İstanbulda yağmur var mı, saat kaçta yağacak? 30 Ağustos İstanbul hava durumu

AKOM'un tahmininde de sıcaklığın sabah 23, öğlen 29, akşam 25 ve gece 22 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. AKOM, kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceğini belirtirken, MGM'nin saatlik tablosunda maksimum rüzgar hızının öğleden sonra 37 km/sa seviyesine ulaşabileceği görülüyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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