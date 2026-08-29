2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ortaokula yeni geçecek 5. sınıf öğrencileri ve velileri, uyum haftası uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yeni takvim ve 28 Ağustos 2026 tarihli son düzenlemeyle 5. sınıflara uyum haftası var mı sorusu da cevap buldu.

2026-2027 eğitim öğretim yılında tüm öğrenciler için derslerin başlayacağı tarih 14 Eylül 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Peki, 5. sınıflara uyum haftası var mı 2026? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

5.⁠ ⁠SINIFLARA UYUM HAFTASI VAR MI?

Ortaokul 5. sınıf öğrencileri de 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki uyum süreci kapsamında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin velilerinin 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımının amaçlandığı belirtildi.

Bakanlığın takvimine göre ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında, öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha kolay alışabilmesi, okulun işleyişini tanıması ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

5. sınıflara uyum haftası var mı 2026? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların açılmasına 16 gün kaldı.

5. sınıfa başlayacak öğrenciler için ise yeni okul ortamına alışmayı kolaylaştıracak rehberlik ve uyum çalışmaları, genel eğitim öğretim başlangıcından önceki hafta 7-11 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

5. sınıflara uyum haftası var mı 2026? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

5.⁠ ⁠SINIF VELİLERİNE 3 SAATLİK İDARİ İZİN

MEB'in 28 Ağustos tarihli basın açıklamasına göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve okul öncesi, ilkokul 1. sınıf veya ortaokul 5. sınıfa giden çocuğu bulunan ebeveynlerden biri, talepte bulunması halinde 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki uyum etkinliklerine katılabilmek için 3 saati geçmemek üzere idari izinli sayılabilecek.

İznin kullanılabilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumundaki etkinliklerin ders saatleriyle uyumlu olması gerekiyor. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması da diğer şartlar arasında.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası