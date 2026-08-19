2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken ilkokula ilk kez adım atacak öğrenciler ve veliler için uyum haftası takvimi gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan çalışma takviminde 1. sınıfların uyum eğitimi, okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatiline ilişkin tarihler yer aldı.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 çalışma takvimi doğrultusunda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum programı uygulanacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Program 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Böylece 1. sınıf öğrencileri, tüm kademelerde derslerin başlamasından bir hafta önce okullarıyla tanışacak. Uyum eğitimleri okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar için de aynı tarihler arasında gerçekleştirilecek.

Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Takvime göre öğretmenlerin yeni döneme hazırlık kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmalar da öğrencilerden önce, 1 Eylül Salı günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda uyum haftası başlangıç tarihi

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. MEB'in belirlediği takvim kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapılacak.

Uyum ve rehberlik çalışmaları yalnızca okul öncesi ve 1. sınıflarla sınırlı kalmayacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamını tanımaya yönelik rehberlik çalışmaları yürütülecek. Bu öğrencilerin okulun işleyişi hakkında bilgi edinmesi ve yeni eğitim ortamına daha kısa sürede uyum sağlaması hedeflenecek.

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