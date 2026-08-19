Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda uyum haftası başlangıç tarihi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda uyum haftası başlangıç tarihi
Fotoğraf Başlığı 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda uyum haftası başlangıç tarihi

2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken ilkokula ilk kez adım atacak öğrenciler ve veliler için uyum haftası takvimi gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan çalışma takviminde 1. sınıfların uyum eğitimi, okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatiline ilişkin tarihler yer aldı.

Kaydet
a- | +A

İlkokul 1. sınıf öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 çalışma takvimi doğrultusunda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum programı uygulanacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Program 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Böylece 1. sınıf öğrencileri, tüm kademelerde derslerin başlamasından bir hafta önce okullarıyla tanışacak. Uyum eğitimleri okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar için de aynı tarihler arasında gerçekleştirilecek.

Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Takvime göre öğretmenlerin yeni döneme hazırlık kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmalar da öğrencilerden önce, 1 Eylül Salı günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda uyum haftası başlangıç tarihi
Başlık Resmi1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullarda uyum haftası başlangıç tarihi

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. MEB'in belirlediği takvim kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapılacak.

Uyum ve rehberlik çalışmaları yalnızca okul öncesi ve 1. sınıflarla sınırlı kalmayacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamını tanımaya yönelik rehberlik çalışmaları yürütülecek. Bu öğrencilerin okulun işleyişi hakkında bilgi edinmesi ve yeni eğitim ortamına daha kısa sürede uyum sağlaması hedeflenecek.

Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
81 İLE KRİTİK GENELGE!
81 İLE KRİTİK GENELGE!
Telefon yasak, kayıt parası isteyene ceza...
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
Lyon maçı sonrası yıldız isme sert sözler
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
Batrakov'un vedasını böyle duyurdular
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
Hatay'da 2 suç örgütüne büyük operasyon
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
Putin'den ters köşe kısıtlama kararı
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
Fransızlar, Lyon maçını Türkiye Gazetesi'ne yorumladı
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti
TARLADAN TARİH FIŞKIRDI!
TARLADAN TARİH FIŞKIRDI!
Fidan dikerken keşfetti onlarca eser çıktı
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
İstanbul'da servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor
AYNAYA BAKAMAZ HALE GELDİ
AYNAYA BAKAMAZ HALE GELDİ
2 çocuk annesinin hayatını kabusa çeviren olay
ŞARJDA TARİHİ REKOR!
ŞARJDA TARİHİ REKOR!
Elektrikli araçların enerji tüketimi rekor kırdı
YUMURTAYA ZAM KAPIDA!
YUMURTAYA ZAM KAPIDA!
Üretici fiyatları 1 ayda yüzde 61 arttı
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
Stopaj devreye girdi, tablo değişti
SAVAŞ AVRUPA'YA TAŞINIYOR
SAVAŞ AVRUPA'YA TAŞINIYOR
İran'dan akılalmaz misilleme planı!
SADECE 1,5 DAKİKA SÜRÜYOR!
SADECE 1,5 DAKİKA SÜRÜYOR!
Yolu olmayan eve ‘Karadenizli’ çözümü
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
Atina 'dayanma şansımız kalmadı!' diyerek sitem etti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yeni Parti'de kongre takvimi belli oldu
Yeni Parti'de kongre takvimi belli oldu
Kaydet
Aleksey Batrakov'un vedasını duyurdular: Galatasaray detayı gündem oldu
Batrakov'un vedasını duyurdular: G.Saray detay
Kaydet
Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in gizli oyunu! Takip edilmemek için başkası adına GSM hattı kullanmış
Alihan Kuriş'in gizli oyunu! Takip edilmemek için başkasının hattını kullanmış
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.