Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimini açıkladı. Büyük kurultay tarihinin daha sonra belli olacağını söyleyen Emre ilçe seçimlerinin 12 Eylül'de, il seçimlerinin ise 18 Eylül'de yapılacağını söyledi.

Yeni Parti'de kongre takvimi belli oldu. Parti binasında açıklamalar yapan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kongre sürecinin 22 Ağustos tarihi itibarıyla resmen başlayacağını açıkladı. Takvime göre ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Eylül'de yapılacak.

Süreçteki kritik tarihlere ve üyelik durumları ile alakalı ayrıntıları paylaşan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya çıkarılacak. 26 Ağustos'a kadar Yeni Parti'ye üye olan vatandaşlarımız, gerçekleştirilecek kongrelerde oy kullanabilecek" açıklamasında bulundu.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre

BÜYÜK KURULTAY TARİHİ SONRA BELLİ OLACAK

Kongre sürecinin kısım kısım tamamlanacağını söyleyen Emre, il kongrelerinin 27 Ekim tarihine dek bitirilmesinin amaçlandığını aktardı. Sürecin son aşaması ile ilgili bilgi veren Emre, il kongrelerinin tamamlanmasının sonrasında Parti Meclisi'nin (PM) toplanacağını ve büyük kurultay tarihinin bu toplantıda kesinleştirilerek ilan edileceğini söyledi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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