ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 yaşındaki oğlu Barron Trump’ın tahmini servetinin 150 milyon dolara ulaştığı hesaplandı. Henüz üniversite öğrencisiyken dudak uçuklatan bir varlığa ulaşan Barron’ın servetinin arkasından ise Trump ailesinin kripto girişimleri çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın tahmini serveti, Forbes analitik raporlarına göre 150 milyon dolara ulaşarak annesi Melania Trump’ın 20 milyon dolarlık varlığını geride bıraktı.

Genç yaştaki bir üniversite öğrencisi için son derece sıra dışı kabul edilen tablonun temel kaynağını nakit birikimlerden ziyade aile girişimi olan kripto projelerindeki kağıt üzerindeki hisse değerleri oluşturuyor.

39 dolarlık içecek mi, kripto hamlesi mi? Barron Trump servetini nasıl katladı?

KRİPTO GİRİŞİMİ

Barron Trump'ın dokuz haneli servetinin arkasındaki ana unsur, aile şirketi World Liberty Financial’daki tahmini yüzde 10'luk hisse payından kaynaklanıyor.

Eldeki verilere göre söz konusu servet token satışlarından elde edilen vergi sonrası net gelirler, ABD dolarına endeksli "USD1" adlı stabilcoin projesindeki hisseler, Alt5 Sigma şirketiyle yapılan varant anlaşmaları ve kuruculara tahsis edilen kilitli WLFI tokenlerinin indirimli piyasa değerinin toplamıyla hesaplanıyor.

Projeye katkısı babasına dijital cüzdan mantığını anlatmakla başlayan Barron Trump, aile ortaklığı çerçevesinde kurucu ortak olarak yer aldığı sistem sayesinde henüz öğrenciyken finansal olarak devasa bir varlığın sahibi konumuna geldi.

ARKADAŞLARIYLA GİRİŞİME İMZA ATTI

Barron Trump’ın yakın arkadaş grubuyla Güney Florida'da kurduğu Palm Beach merkezli yerba mate içecek markası SOLLOS, ticari portföyündeki en yeni bağımsız yatırım olarak öne çıkıyor. Markanın "Pineapple + Coconut" adlı ilk ürünü, 12'li paketi 39 dolardan satışa sunulan ve Brezilya yerba mate'inden elde edilen doğal kafeinli bir içecek olarak pazarlanıyor.

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bildirimlerine göre yaklaşık 1 milyon dolarlık özel sermaye fonu toplamış bulunuyor. Ancak şirkete ait kamuya açık bir değerleme veya net gelir verisi henüz bulunmadığı için bu girişimin 150 milyon dolarlık toplam servet hesabına finansal katkısı marjinal düzeyde kalıyor.

ANNESİNİ GEÇTİ

New York Üniversitesi Stern Business School'da eğitimine devam eden Barron Trump'ın net varlığı, Melania Trump için yapılan 20 milyon dolarlık tahminlerin çok üzerinde değerlendiriliyor. Tahmini servetin neredeyse tamamı Trump ailesinin desteklediği finansal teknolojilere dayanırken, 39 dolarlık enerji içeceği yatırımı bu portföyde ikincil bir girişim projesi olarak yer alıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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