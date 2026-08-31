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Dünya

Türk donanması İsrail'in radarında! Tel Aviv basını manşetten duyurdu, ordu yeni senaryolara hazırlanıyor

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Türk donanması İsrail'in radarında! Tel Aviv basını manşetten duyurdu, ordu yeni senaryolara hazırlanıyor

İsrail basınında yer bulan gelişmelere göre, Türk savaş gemilerinin İsrail unsurlarının faaliyet gösterdiği alanlarda gövde gösterisi yapması ve bölgedeki seyir rotalarını domine etmesi, Tel Aviv’de ezberleri bozdu. İsrail merkezli KAN, Türk Deniz Kuvvetlerinin son aylarda Akdeniz'deki faaliyetlerini artırmasının ardından İsrail Donanmasının yeni senaryolar üzerinde çalışmaya başladığını yazdı.

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Doğu Akdeniz’deki üstünlüğünü her geçen gün daha da perçinleyen Türk Donanması, Tel Aviv yönetiminin korkulu rüyası oldu.

İsrail merkezli JDN ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberlerine göre, Türk Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz’deki varlığı ve art arda gerçekleştirdiği tatbikatlar karşısında ne yapacağını bilemeyen İsrail ordusu, muhtemel bir askeri çatışma senaryosuna karşı acil durum alarmı verdi.

Türk savaş gemilerinin bölgedeki hareketliliği karşısında çaresiz kalan İsrailli yetkililer, Türkiye'nin askeri kapasitesini yakından takip etmeye başladı.

Türk donanması İsrail'in radarında! Tel Aviv basını manşetten duyurdu, ordu yeni senaryolara hazırlanıyor
Başlık ResmiTürk donanması İsrail'in radarında! Tel Aviv basını manşetten duyurdu, ordu yeni senaryolara hazırlanıyor

İddialara göre İsrail kabinesinde Türk donanmasının bölgedeki artan faaliyetleri "muhtemel bir dönüm noktasının işareti" olarak görülüyor.

İsrail basını, "Türk Deniz Kuvvetleri'nin son aylarda Akdeniz'deki faaliyetlerini artırmasının ardından İsrail Donanması yeni senaryolar üzerinde çalışmaya başladı" şeklinde değerlendirme paylaştı.

Türk donanması İsrail'in radarında! Tel Aviv basını manşetten duyurdu, ordu yeni senaryolara hazırlanıyor
Başlık ResmiTürk donanması İsrail'in radarında! Tel Aviv basını manşetten duyurdu, ordu yeni senaryolara hazırlanıyor

"TÜRK DONANMASI AKDENİZ’İ ABLUKAYA ALDI"

İsrailli güvenlik kaynakları, Türkiye'nin sahip olduğu "büyük donanma ve üstün askeri kapasite" karşısında operasyonel hazırlıklarını artırmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

"TÜRKİYE'Yİ DÜŞMAN HALİNE GETİRMEK İSTEMİYORUZ"

KAN'a konuşan bir güvenlik kaynağı, Türkiye'yi karşılarına almak istemediklerini itiraf etti:

"İsrail'de Türkiye'yi düşman haline getirme niyeti yok."

İsrail basınındaki değerlendirmelere göre Tel Aviv artık Türkiye'nin Suriye'deki muhtemel askeri varlığını, radar kapasitesini ve Doğu Akdeniz'deki güçlü donanmasını birbirinden bağımsız başlıklar olarak değerlendiremiyor. Aksine bütün unsurlar, Türkiye'nin bölgede oluşturduğu "ezici askeri kapasitenin parçaları" olarak ele alınıyor. Güvenlik yetkilisi, "Türk askeri gücündeki değişimi yakından izleyenler senaryolara hazırlanıyor ancak aynı zamanda Ankara'yla doğrudan karşı karşıya gelmekten çekindikleri için ordudaki isimler Türkiye'yi düşman yapmak istemiyor" dedi.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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