Galatasaray'a Youssouf Fofana'dan üzen haber: Kararını verdi

Galatasaray’ın da transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana, kariyerine Lyon’da devam etme kararı aldı. Fransız ekibi, 25 yaşındaki orta sahanın transferi için Milan ile görüşmelere başladı.

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana’nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransız orta saha oyuncusunun kariyerine hangi takımda devam edeceği netleşmeye başladı.

Galatasaraya Youssouf Fofanadan üzen haber: Kararını verdi

FOFANA KARARINI VERDİ

İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre Youssouf Fofana, kariyerine Fransa’da devam etme kararı aldı. 25 yaşındaki futbolcunun tercihini Lyon’dan yana kullanmasının ardından Fransız ekibi, transferin şartlarını netleştirmek için Milan ile görüşmelere başladı.

Lyon’un Fofana transferini tamamlamak için Milan ile yürüttüğü görüşmelerde son detaylar üzerinde durduğu belirtildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu ilerlemesi halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaraya Youssouf Fofanadan üzen haber: Kararını verdi

MILAN'DA BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan’da sezonun geride kalan bölümünde kadroda yer almasına rağmen henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı. Fransız oyuncunun düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olma ihtimali, geleceğiyle ilgili seçeneklerin ön plana çıkmasında etkili oldu.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fofana’nın Milan ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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