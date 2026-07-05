ABD'nin Chicago kentinde inişe geçen Delta Air Lines uçağına havai fişek isabet etti. Pilotların telsiz konuşmaları ortaya çıkarken, uçak güvenli şekilde piste inmeyi başardı.

ABD'nin Chicago kentinde 4 Temmuz'da düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan olay, havacılıkta ender görülen tehlikelerden birini gözler önüne serdi. Atlanta'dan Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada havai fişekle temas etti.

Edinilen bilgilere göre olay, yerel saatle 20.40 sıralarında meydana geldi. Delta'nın 1076 sefer sayılı Airbus tipi yolcu uçağı piste yaklaşırken, çevredeki yerleşim bölgelerinden yoğun şekilde havai fişek atılıyordu. Uçak, olay anında yerden yaklaşık 60 ila 75 metre yükseklikte bulunuyordu.

"UÇAĞIMIZA HAVAİ FİŞEK İSABET ETTİ"

Hava trafik kontrol kayıtlarına yansıyan telsiz konuşmalarında pilotların, daha önce havai fişeklerin uçuş koridoruna tehlikeli derecede yakın bölgelerden atıldığı konusunda uyarıldığı öğrenildi.

Kısa süre sonra kokpit ekibi kuleye, "Uçağımıza az önce bir havai fişek isabet etti" bilgisini verdi.

Daily Mail'in haberine göre mürettebat ayrıca, "Altımızda patlayan bir havai fişek olduğunu umuyoruz ama ciddi bir darbe hissettik. Uçağı kapıya çektiğimizde mutlaka kontrol etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

İNİŞ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yaşanan olaya rağmen pilotlar soğukkanlılığını koruyarak acil durum ilan etmeden inişi sürdürdü. Uçak sorunsuz şekilde Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na indi ve normal prosedürlerle park alanına ulaştı.

Olayda yolcular veya mürettebat arasında yaralanan olmadı.

UÇAK İNCELEMEYE ALINDI

Delta Air Lines, yaptığı açıklamada uçağın alçalma sırasında bir havai fişekle temas etmiş olabileceğini doğruladı. Şirket, güvenlik amacıyla uçağı seferden çektiğini ve yeniden uçuşa verilmeden önce kapsamlı teknik incelemeden geçirileceğini açıkladı.

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