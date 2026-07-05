Adıyaman'da merkez üssü Sincik ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Adıyaman'da merkez üssü Sincik ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Deprem saat 18:24'te yaşandı.

Sarsıntının yerin 10.83 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi.

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