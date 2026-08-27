Marmara neden 7'lik deprem üretmiyor? Osman Bektaş açıkladı

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'nın neden M7 büyüklüğünde deprem üretmediğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, bölgedeki sediman örtüsünün fay hareketini creep, mikrodepremler ve aseismik deformasyonla dağıtıyor olabileceğini belirtti.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'daki fay hareketliliğine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bektaş, “Marmara neden M7 üretmiyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Marmara'nın yaklaşık 8 kilometrelik genç, suya doygun ve yüksek ısı akışına sahip sediman örtüsüne dikkat çeken Bektaş, bu yapının derindeki fay hareketini karadaki daha rijit ve kırılgan Kuzey Anadolu Fayı gibi bütünüyle elastik gerilime dönüştürmek yerine creep, mikrodepremler ve aseismik deformasyonla dağıtıyor olabileceğini ifade etti.

DEPREMLERDEN ÖRNEKLER VERDİ

Bektaş, 1935, 1963 ve 2025 yıllarında meydana gelen M6 ve üzeri depremler ile Silivri'de ölçülen düşük ivmenin de bu modelle uyumlu bir gözlem olduğunu belirtti.

Paylaşımında fayın derinlerdeki yıllık hareket miktarına da değinen Bektaş, asıl farklılığın hareketin miktarından ziyade ne kadarının büyük deprem için elastik deformasyon şeklinde biriktirilebildiği noktasında olabileceğini kaydetti.

Bektaş, bu değerlendirmesinde Uchida'nın 2019 tarihli çalışmasına atıfta bulunarak Marmara'daki fayın derin hareketinin yılda 33-57 milimetre seviyesinde olduğuna işaret etti.

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