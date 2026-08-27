Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Marmara neden 7'lik deprem üretmiyor? Osman Bektaş açıkladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Marmara neden 7'lik deprem üretmiyor? Osman Bektaş açıkladı

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'nın neden M7 büyüklüğünde deprem üretmediğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, bölgedeki sediman örtüsünün fay hareketini creep, mikrodepremler ve aseismik deformasyonla dağıtıyor olabileceğini belirtti.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'daki fay hareketliliğine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bektaş, “Marmara neden M7 üretmiyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Marmara'nın yaklaşık 8 kilometrelik genç, suya doygun ve yüksek ısı akışına sahip sediman örtüsüne dikkat çeken Bektaş, bu yapının derindeki fay hareketini karadaki daha rijit ve kırılgan Kuzey Anadolu Fayı gibi bütünüyle elastik gerilime dönüştürmek yerine creep, mikrodepremler ve aseismik deformasyonla dağıtıyor olabileceğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Marmara’da 8 km’lik çarpışma yastığı ortaya çıktı! Deprem senaryoları sil baştan, Osman Bektaş işlevini açıkladı
YAŞAM

Marmara’da 8 km’lik çarpışma yastığı ortaya çıktı! Deprem senaryoları sil baştan, Osman Bektaş işlevini açıkladı

DEPREMLERDEN ÖRNEKLER VERDİ

Bektaş, 1935, 1963 ve 2025 yıllarında meydana gelen M6 ve üzeri depremler ile Silivri'de ölçülen düşük ivmenin de bu modelle uyumlu bir gözlem olduğunu belirtti.

Paylaşımında fayın derinlerdeki yıllık hareket miktarına da değinen Bektaş, asıl farklılığın hareketin miktarından ziyade ne kadarının büyük deprem için elastik deformasyon şeklinde biriktirilebildiği noktasında olabileceğini kaydetti.

Bektaş, bu değerlendirmesinde Uchida'nın 2019 tarihli çalışmasına atıfta bulunarak Marmara'daki fayın derin hareketinin yılda 33-57 milimetre seviyesinde olduğuna işaret etti.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler
MAÇTA ŞOK GOL
MAÇTA ŞOK GOL
Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanında
MAÇTA İLK DÜDÜK ÇALDI
MAÇTA İLK DÜDÜK ÇALDI
Trabzonspor tur için sahada
"SÖYLEDİKLERİ UYUŞMUYOR"
Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler!
İŞGALİ İTİRAF ETTİLER!
İŞGALİ İTİRAF ETTİLER!
On binlerce İsrailli Kıbrıs'ı evi görüyor
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin
İRAN SAVAŞI ABD'Yİ VURDU
İRAN SAVAŞI ABD'Yİ VURDU
Avrupa'daki füze stokları alarm veriyor
SEÇİMİNİ YAPTI
SEÇİMİNİ YAPTI
Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
Binlerce kişiye istihdam, milyarlarca dolarlık katkı
ÇAKIR İÇİN KRİTİK TEST
ÇAKIR İÇİN KRİTİK TEST
Hem karada hem denizde tam isabet
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
Ünlü markalarda da var! 36 paketin 34'ünde çıktı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İngiliz ekonomistten küstah sözler!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ölü sayısı 359'a yükseldi, yüzlerce kayıp var
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
Eski hocası, Leao’yu öve öve bitiremedi
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
Üst geçitteki provokasyona tutuklama!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
Sınır kentimize 250 milyon dolarlık yatırım!
EN ACI VEDA!
EN ACI VEDA!
Cenazeleri yan yana defnedildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...
Binlerce aile saniyeler içinde her şeyini kaybetti! Buzul kütlesi çöktü, Nepal'de hayat değişti...
Kaydet
İran savaşı ABD'yi vurdu! Füze stokları alarm veriyor
İran savaşı ABD'yi vurdu! Füze stokları alarm veriyor
Kaydet
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den transfer müjdesi
Oğuz Çetin'den transfer müjdesi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.