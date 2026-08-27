Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den transfer müjdesi

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından transfere dair açıklamalar yaptı.

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertli kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Kosif ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin temsil etti.

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"HER TAKIM BURADA GÜÇLÜ"

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Çetin, "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. 18 yıl sonra büyük bir başarı gösterdik. Her takım burada güçlü. Aynı bizim gibi... Hayırlısı olsun. Temek hedefimiz var. Sayın Başkan ve camianın tek bir hedefi var; kulübü ayağa kaldırmak. Takım yapılanması belli noktaya geldi ve hala devam ediyor. Asıl olan şampiyonluk hasretinin giderilmesi. Fenerbahçe bu sinerji ile Şampiyonlar Ligi'ne girdi." şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfere dair konuşan Çetin, "Hedef bitmez, transferde bir hafta var. Birkaç transfer yapacağız." dedi.

"U23 TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif ise "Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe ait olduğu yerde. Bu bizi ve taraftarımızı coşturdu. Bundan sonra başarı futbolculara kalıyor. Mutluyuz, güzel bir kura. U23 transferi düşünüyoruz, eksiğimiz orada var. Geri kalan transferi kapattık." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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