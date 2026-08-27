Yavru kediye işkence görüntüleri harekete geçirdi! 2 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara'da yavru bir kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da yavru bir kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos 2026 tarihinde X ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde iki kişinin yavru bir kediye işkence ettiği ve hayvanın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Yapılan ilk değerlendirmede, şüphelilerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A.2 maddesinde düzenlenen "evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işledikleri değerlendirildi.

2 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI TALİMATI

Soruşturma kapsamında olayın faillerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatılırken, 2 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılığın soruşturmayı görüntüler ve elde edilen diğer deliller üzerinden sürdürdüğü bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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