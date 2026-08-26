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AFAD duyurdu! Kayseri'de korkutan deprem

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AFAD duyurdu! Kayseri'de korkutan deprem

AFAD, merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.53'te merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de Pınarbaşı'nda meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu.

Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.

VALİLİK: DEPREMDE OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Kayseri Valiliği tarafından 4.1 büyüklüğündeki depremle alakalı yapılan açıklamada, "26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 Mw büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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