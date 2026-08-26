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Kazada ağır yaralandı, 26 gün sonra acı haber geldi

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Kazada ağır yaralandı, 26 gün sonra acı haber geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 26 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 31 Temmuz'da Hasan Ünal yönetimindeki motosiklet, kavşakta D.G. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet, daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralandı, 26 gün sonra acı haber geldi
Başlık ResmiKazada ağır yaralandı, 26 gün sonra acı haber geldi

26 GÜN SONRA CAN VERDİ

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, acil servisteki müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Konya'da sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde 26 gündür hayat mücadelesi veren Hasan Ünal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünal'ın cenazesinin Esence Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beyşehir
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