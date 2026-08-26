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Ekonomi

Orta Doğu ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 60 işçiye istihdam sağlıyor, günlük yevmiye 1.350 lira

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Orta Doğu ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 60 işçiye istihdam sağlıyor, günlük yevmiye 1.350 lira
Fotoğraf Başlığı Orta Doğu ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 60 işçiye istihdam sağlıyor, günlük yevmiye 1.350 lira

Malatya’da kayısıya alternatif olarak yüzlerce dönüm alanda üretilen kurutmalık domateslerin hasadı başladı. Doğal yöntemlerle kurutulan domatesler Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, üretim sürecinde yaklaşık 60 mevsimlik işçiye istihdam sağlanıyor. İşçilerin günlük yevmiyesi ise 1.350 liraya ulaşıyor.

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Türkiye'nin kayısı başkenti Malatya'da, ürün çeşitliliğini artırmak ve ekonomiye katma değer sağlamak amacıyla yetiştirilen kurutmalık domateslerin hasat sezonu başladı. Tarlalardan özenle toplanarak sergi alanlarında doğal yöntemlerle kurutulan tonlarca domates, İzmir üzerinden başta Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarına ihraç ediliyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda üretimi yapılan kurutmalık domates, hem bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor hem de yaklaşık 60 mevsimlik işçiye Mayıs ayından Ekim ayına kadar istihdam imkanı sunuyor.

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Yaklaşık 350-400 dönümlük alanda domates ekiminin yapıldığını ve verimin oldukça memnun edici olduğunu belirten Tarım Eksperi Hacı Polat, "Tarlada olgunlaşan domatesleri birinci, ikinci ve üçüncü toplama şeklinde kademeli olarak topluyoruz. Kızarmış domatesleri araç ve traktörlerle sergi alanlarımıza getiriyoruz. Burada çalışan kadın işçilerimiz domatesleri ortadan ikiye bölüyor. Tuzlama işleminin ardından güneşte 5-6 gün kurumaya bırakıyoruz. İstenilen kuruluğa ulaşan ürünleri toplayıp filelere koyarak ihracata hazır hale getiriyoruz. İşçilerimiz sabah 06.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mesai yapıyor. Günlük yevmiye ise bin 350 TL" dedi.

Orta Doğu ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 60 işçiye istihdam sağlıyor, günlük yevmiye 1.350 lira
Başlık ResmiOrta Doğu ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 60 işçiye istihdam sağlıyor, günlük yevmiye 1.350 lira

İZMİR ÜZERİNDEN AVRUPA VE ORTA DOĞU'YA İHRACAT

Yaklaşık 12 yıldır kurutmalık domates sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden üretici Fatih Kolay ise kayısı üreticisi olduklarını belirterek, "Asıl işimiz kuru kayısı alım satımı ancak İzmir'deki alıcı müşterilerimizin talebi üzerine alternatif ürün olarak kurutmalık domates üretimine başladık. Yaklaşık 200-250 dönümlük arazimizde Mayıs ayında ekim ve çapalama ile başlayan sürecimiz şu an hasat aşamasında. Sergide kesilip tuzlanan ve kurutulan domatesleri depomuza, oradan da İzmir'e sevk ediyoruz. İzmir üzerinden de Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracatı gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 60 işçiye istihdam sağlıyor, günlük yevmiye 1.350 lira
Başlık ResmiOrta Doğu ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 60 işçiye istihdam sağlıyor, günlük yevmiye 1.350 lira

YAĞIŞLAR VERİMİ ARTTIRDI

Hasat sürecinin hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 50 gün devam edeceğini kaydeden Fatih Kolay bu yılki iklim şartları ve yağışların rekolteye olumlu yansıdığını önceki yıllara kıyasla çok daha verimli ve kaliteli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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