Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Elazığ'da dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Elazığ'da dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar
Başlık ResmiElazığda dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar

Elazığ'da cuma namazı çıkışı 1 saatte, ayrı ayrı yaklaşık 600 lira toplayan 2 dilenci yakalandı. Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Cami önleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda yapılan denetimlerde çok sayıda dilenci yakalandı.

1 SAATTE 600 LİRA

Zabıta müdürlüğüne götürülüp üst araması yapılan dilencilerden ikisinin ayrı ayrı cuma namazı çıkışında yaklaşık 1 saatte toplam 600 lira topladığı tespit edildi. Elde edilen paralara el konulurken, dilenciler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Elazığda dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar
Başlık ResmiElazığda dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar

TOPLANAN PARAYA "MAŞALLAH" DEDİ

Denetim sırasında zabıta ekiplerinin, "Bir saatte nasıl 600 lira topladın?" sorusuna dilencilerden birinin "Maşallah." şeklinde cevap vermesi ise dikkat çekti.

Elazığda dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar
Başlık ResmiElazığda dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar

Zabıta ekiplerinin, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"
'Uçak inmez' dedikleri yerden muhalefete seslendi
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı!
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
Suudi Arabistan, Avrupa'ya petrol sağlayamayacak
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
Miçotakis'in Türkiye açıklaması Atina'yı karıştırdı
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
2 KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİ YAŞADI
2 KIZ ÇOCUĞU DEHŞETİ YAŞADI
Yurttan kaçıp kamyona bindiler, sonrası korkunç
İŞTE OSIMHEN KARARI
İŞTE OSIMHEN KARARI
Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
Milyoner müteahhiti zehirleyen eski eşi ve oğlu çıktı
İSTANBUL İÇİN UYARI
İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarih verdi, kuvvetli geliyor
4'LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4'LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Türkiye'den komşularına kritik teklif!
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
Ludogorets'ten öğrencisi, Trabzon hocası Reis’i anlattı
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
BİRİ 86, DİĞERİ 66 YAŞINDA!
BİRİ 86, DİĞERİ 66 YAŞINDA!
Kocasını katletti, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
DANIŞMANINI HACKLEDİLER
DANIŞMANINI HACKLEDİLER
Mossad'dan Macron operasyonu!
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'ÜSTÜNKÖRÜ' TAMİR ETMİŞLER
'ÜSTÜNKÖRÜ' TAMİR ETMİŞLER
KKTC'de batan gemiyle ilgili kahreden detay
"GÖZE ALAN YOL KESEBİLİR"
Bakan Çiftçi'den magandalara hodri meydan!
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
FIFA'dan Türk kulübüne 3 dönem transfer yasağı: Sebebi ortaya çıktı
FIFA'dan transfer yasağı: Sebebi açıkladı
Kaydet
Dereye uçan araç için seferber oldular! Çok sayıda yaralı var
Dereye uçan araç için seferber oldular!
Kaydet
Sosyal medyada bomba yapımı konulu video paylaşan 9 kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada bomba yapımı konulu video paylaşan 9 kişi gözaltına alındı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.