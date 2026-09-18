Elazığ'da dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar

Elazığ'da cuma namazı çıkışı 1 saatte, ayrı ayrı yaklaşık 600 lira toplayan 2 dilenci yakalandı. Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Cami önleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda yapılan denetimlerde çok sayıda dilenci yakalandı.

1 SAATTE 600 LİRA

Zabıta müdürlüğüne götürülüp üst araması yapılan dilencilerden ikisinin ayrı ayrı cuma namazı çıkışında yaklaşık 1 saatte toplam 600 lira topladığı tespit edildi. Elde edilen paralara el konulurken, dilenciler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Elazığda dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar

TOPLANAN PARAYA "MAŞALLAH" DEDİ

Denetim sırasında zabıta ekiplerinin, "Bir saatte nasıl 600 lira topladın?" sorusuna dilencilerden birinin "Maşallah." şeklinde cevap vermesi ise dikkat çekti.

Elazığda dilenci operasyonu: Cuma çıkışı 1 saatte 600 lira topladılar

Zabıta ekiplerinin, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ