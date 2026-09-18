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Spor

FIFA'dan Türk kulübüne 3 dönem transfer yasağı: Sebebi ortaya çıktı

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FIFA'dan Türk kulübüne 3 dönem transfer yasağı: Sebebi ortaya çıktı
Başlık ResmiFIFAdan Türk kulübüne 3 dönem transfer yasağı: Sebebi ortaya çıktı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, eski teknik direktör Erling Moe ve yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar’ın toplam 180 bin euroluk alacağı sebebiyle 3 dönem transfer yasağı aldı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) TFF 1'inci Lig ekibi Kayserispor'a transfer yasağı geldi. Söz konusu kararın eski teknik direktör Erling Moe ve yardımcısı Hussain Etzaz Mozafar'e yapılmayan ödemeler nedeniyle alındığı açıklandı.

Erling Moe
Başlık ResmiErling Moe

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzün eski Teknik Direktörü Erling Moe’ye 120 bin Euro, yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar’a ise 60 bin Euro tutarındaki alacakları nedeniyle FIFA nezdinde yürütülen dosyalar kapsamında, kulübümüz hakkında 3 dönem transfer tescil yasağı kararı verilmiştir. Söz konusu yasak, ilgili dosyalardaki toplam 180 bin Euro tutarındaki ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılabilir niteliktedir" denildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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