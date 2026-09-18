Dereye uçan araç için seferber oldular! Çok sayıda yaralı var
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde seyir halindeki araç, dereye uçtu. Feci kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde Acısu-Şalpazarı yol güzergâhı Doğancı sapağı mevkiinde alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 LE 474 plakalı Peugeot marka araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak dereye uçtu.
3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
AĞRI'DAN GELMİŞLER
Araçta bulunan 5 kişinin Ağrı’nın Patnos ilçesinden olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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