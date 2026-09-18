Sosyal medyada bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı gibi konularda eğitim videoları paylaştığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı gibi eğitim içerikleri paylaşıp, çeşitli ideolojiler altında örgütlendikleri belirlenen 9 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Çorum merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 18 yaşından küçük şüphelilerin sosyal medya ortamında farklı ideolojiler altında örgütlenerek, aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşüncelerin normalleştirilerek sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı, psikolojik harekat taktikleri ve benzeri hususlarda eğitim içerikli paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Sosyal medyada bomba yapımı konulu video paylaşan 9 kişi gözaltına alındı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Konuyla alakalı başlatılan soruşturma kapsamında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum merkezli olarak İstanbul ve Sakarya'da belirlenen 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital bilgisayar ve cep telefonlarına ise el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI