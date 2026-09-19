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Spor

MHK'den açıklama geldi: Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

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MHK'den açıklama geldi: Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Galatasaray maçının VARı açıklandı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park'ta oynanacak zorlu karşılaşmada görev yapacak Video Yardımcı Hakem (VAR) açıklandı.

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Teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiği Trabzonspor ile Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında karşı karşıya gelecek.

Papara Park'da saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

DERBİYE İSPANYOL VAR

Merkez Hakem Kurulu (MHK), derbi maçın VAR'ını Guillermo Cuadro Fernandez olarak belirledi. İspanyol hakem Fernandez'e AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Hüseyin Aylak eşlik edecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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