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DMM’den Harp Okulu’ndaki marş iddialarına yalanlama: “TSK’da herhangi bir marş yasaklanmadı”

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DMM’den Harp Okulu’ndaki marş iddialarına yalanlama: “TSK’da herhangi bir marş yasaklanmadı”
Başlık ResmiDMM’den Harp Okulu’ndaki marş iddialarına yalanlama: “TSK’da herhangi bir marş yasaklanmadı”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Harp Okulu mezuniyet törenlerinde bazı marşların yasaklandığı ve “Türkiye Yüzyılı Marşı”nın alternatif olarak okutulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geçmişten günümüze orduyla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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Harp Okulu mezuniyet törenlerinde icra edilen marşlara ilişkin tartışmaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. DMM, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “TSK’da bazı marşların yasaklandığı” yönündeki paylaşımları yalanladı. Tartışma, eski teğmen İzzet Talip Akarsu’nun geçmişte İzmir Marşı’nın siyasi bulunduğu gerekçesiyle yasaklandığını, buna karşılık mezuniyette Türkiye Yüzyılı Marşı’nın okutulduğunu ileri sürdüğü açıklamaların yeniden gündeme gelmesiyle büyümüştü.

DMM’nin açıklamasında, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan marşın resmi bir yarışma sonucunda belirlendiği kaydedildi.

DMM’den Harp Okulu’ndaki marş iddialarına yalanlama: “TSK’da herhangi bir marş yasaklanmadı”
Başlık ResmiDMM’den Harp Okulu’ndaki marş iddialarına yalanlama: “TSK’da herhangi bir marş yasaklanmadı”

“HERHANGİ BİR ALTERNATİF DEĞİL”

Merkez, Harp Okulu mezuniyet törenlerinde günün anlam ve önemine uygun olarak söz konusu marşın icra edilmesinin doğal olduğunu belirterek, bunun diğer marşlara alternatif olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, “Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir” denildi.

DMM: TSK’DA MARŞ YASAĞI YOK

DMM, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze orduyla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Merkez, kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını belirttiği paylaşımlara karşı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Sözcü’nün 18 Eylül tarihli haberinde, Kara Harp Okulu’nun 2024 mezuniyet töreninin ardından TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun 30 Ekim 2025 tarihli sosyal medya paylaşımına yer verilmişti. Akarsu, paylaşımında İzmir Marşı’nın siyasi partiler tarafından kullanıldığı gerekçesiyle okul döneminde yasaklandığını, mezuniyetlerinde ise Türkiye Yüzyılı Marşı’nın okutulduğunu öne sürmüştü.

DMM ise bu iddiaların ardından yaptığı açıklamayla TSK’da geçmişten bugüne orduyla özdeşleşmiş marşlara yönelik herhangi bir yasak bulunmadığını bildirdi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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