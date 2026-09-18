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DMM'den "orman alanları" iddiasına net cevap: Azalma yok, artış var

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DMM'den
Başlık ResmiDMMden orman alanları iddiasına net cevap: Azalma yok, artış var

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Orman Kanunu'nun ek 16. maddesi kapsamındaki işlemlerin yalnızca verimsiz ve taşlık alanları kapsadığını belirten DMM, çıkarılan alanların karşılığında yapılan daha geniş yeni ağaçlandırmalarla net orman varlığının artırıldığını vurguladı. Açıklamada, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği" iddiasına ilişkin açıklama yayınlandı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ve basın-yayın mecralarında yer alan söz konusu iddianın, rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından koparılmasıyla üretilen açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

"NET ORMAN VARLIĞI ARTIRILMAKTADIR"

Orman Kanunu'nun ek 16. maddesi uyarınca yapılan işlemlerin, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulama ile kesinlikle orman varlığında bir azalmaya yol açılmamaktadır. Aksine, mevzuat gereği çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte yeni ağaçlandırma yükümlülüğü doğmakta ve net orman varlığı artırılmaktadır. Tüm adımlar, uzman heyetlerin teknik incelemeleri, bilimsel değerlendirmeler ve katı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir."

"YALNIZCA YETKİLİ RESMİ MAKAMLARIN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI"

Açıklamada, "Rutin kamu faaliyetlerini çarpıtarak kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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