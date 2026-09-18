Casper’dan kurumsal müşterilere 5 yıla kadar yerinde servis desteği

Casper, kurumsal müşterilerine sunduğu Yerinde Servis hizmetiyle uzaktan çözülemeyen ve hizmet kapsamındaki teknik sorunlar için servis ekiplerini cihazın bulunduğu adrese yönlendiriyor. 3 ve 5 yıllık seçeneklerle sunulan hizmet, 81 ilde 105 servis noktası ve 700’den fazla teknisyenden oluşan servis ağı üzerinden yürütülüyor.

Bilgisayarların iş süreçlerinin önemli bir parçası haline gelmesi, teknik servis hizmetine hızlı erişimi kurumlar açısından kritik hale getiriyor. Casper’ın 3 ve 5 yıllık Yerinde Servis hizmetinde, uzaktan çözülemeyen teknik sorunlar için servis ekibi gerekli ekipman ve yedek parçalarla cihazın bulunduğu adrese yönlendiriliyor. Uygun vakalarda bilgisayarın servis noktasına taşınması ihtiyacını azaltarak teknik destek sürecinin cihazın bulunduğu adreste sürdürülmesine imkân sağlanıyor.

“SERVİS SÜREÇLERİNDEN ELDE ETTİĞİMİZ VERİLERİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE DE DEĞERLENDİRİYORUZ”

Casper’ın satış sonrası hizmetlerde kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı servis modelleri sunduğunu belirten Casper Bilgisayar Satış ve Satış Sonrası Servisler Direktörü Ersin Özel; “Kurumsal müşterilerimiz için bilgisayarların iş süreçlerindeki sürekliliği büyük önem taşıyor. Yerinde Servis hizmetimizle teknik desteğe hızlı erişim sağlamayı ve ihtiyaç halinde müdahaleyi cihazın bulunduğu noktada gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Servis süreçlerinden elde ettiğimiz verileri de hizmet süreçlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek üzere düzenli olarak değerlendiriyoruz” dedi.

TEKNİK DESTEK ÖNCE UZAKTAN, GEREKTİĞİNDE YERİNDE VERİLİYOR

Teknik destek talepleri e-posta veya Canlı Destek üzerinden Casper Satış Sonrası Servisler ekibine iletiliyor. İlk aşamada sorun telefon, çevrim içi destek veya uzaktan erişimle çözülmeye çalışılıyor. Yerinde müdahale gereken durumlarda en yakın servis ekibi, gerekli ekipman ve yedek parçalarla, ihtiyaç halinde muadil cihazla birlikte adrese yönlendiriliyor.

81 İLDE, 105 SERVİS NOKTASI VE 700’DEN FAZLA TEKNİSYEN

Casper Yerinde Servis hizmeti, 81 ilde 105 servis noktası ve 700’den fazla teknisyenden oluşan servis ağı üzerinden sunuluyor. E-posta yoluyla iletilen teknik destek taleplerine 15 dakika içinde geri dönüş yapılırken, müdahale aynı gün başlatılıyor. Servis işlemlerinde cihazla uyumlu orijinal yedek parçaların kullanılması tercih ediliyor.

Onarım sonuçları, tekrar eden arıza oranları, saha verileri ve teknik destek performansı takip edilerek servis süreçlerinin ve gelecekte geliştirilecek ürünlerin iyileştirilmesinde kullanılıyor. Casper’ın yayımladığı servis verilerine göre onarılan cihazların yüzde 98,5’i ilk 60 gün içinde aynı arıza nedeniyle yeniden servise gelmiyor.

3 VE 5 YILLIK PAKETLERDE FARKLI SERVİS HIZLARI SEÇİLEBİLİYOR

Casper Yerinde Servis, kurumsal müşterilere 3 veya 5 yıllık seçeneklerle sunuluyor. Kurumlar ihtiyaç duydukları servis hızına göre A, B veya C paketlerinden birini seçebiliyor. A Paketi’nde 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B Paketi’nde 24 saat müdahale ve 48 saat çözüm, C Paketi’nde ise hem müdahale hem de çözüm için 12 saatlik süre hedefleniyor.

Yerinde Servis hizmeti ile garanti süresi birbirinden bağımsız olarak sunuluyor. Standart garanti süresini uzatan Casper Premium Garanti ise ayrı olarak veya Yerinde Servis ile birlikte satın alınabiliyor. Premium Garanti kapsamında 3 yıllık seçenekte standart 2 yıllık garantiye 1 yıl, 5 yıllık seçenekte ise 3 yıl ekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ