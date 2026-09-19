ÖZYES tercihleri ne zaman? BESYO tercih takvimi için gözler ÖSYM'de

2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde açıklandı. Sonuçların ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Adaylar tercih kılavuzu ile hem tarih bilgisini hem de sürecin ayrıntılarını öğrenebilecek. Peki, ÖZYES tercihleri ne zaman başlayacak? BESYO tercih takvimi belli oldu mu?

2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) değerlendirmeleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar, tercih sürecine ilişkin yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Adaylar, tercihlerini elektronik ortamda göndererek tercih bildirim işlemini tamamlayacak.

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl adaylar tercihlerini 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilmişti. Bu yıl da tercih işlemlerinin benzer şekilde eylül ayo içerisinde başlatılması bekleniyor. Üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve yüksekokullarında yer alan programlara ilişkin kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte adayların erişimine sunulacak.

ÖZYES tercihleri ne zaman? BESYO tercih takvimi için gözler ÖSYMde

BESYO TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini bu sene de T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.