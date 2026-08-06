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Spor

Liverpool efsanesi, Salah'ın tercihini sorguladı: Türkiye ligi için olay sözler!

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Trabzonspor, küresel çapta ses getiren bir transfer gerçekleştirdi. Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah, yeni sezonda Karadeniz ekibinde forma giyecek. Mısırlı yıldızın kararından dolayı şaşkınlık yaşadığını belirten Liverpool'un eski futbolcusu ve kaptanı Jamie Carragher, tepki çeken ifadeler kullandı.

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Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Liverpool'da 1996-2013 yılları arasında forma giyen Jamie Carragher, İngiliz ekibinden ayrılıp Süper Lig'in yolunu tutan 34 yaşındaki oyuncu hakkında konuştu.

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"SALAH'A GÖRE ÇOK DÜŞÜK SEVİYE"

Football Ramble podcast yayınında Mısırlı yıldızın transferini yorumlayan Carragher, "Salah'ın, Suudi Arabistan'a gideceğine hiç inanmadım. Birincisi bunun için çok iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da oynayabilirdi. Türkiye bana göre Salah için çok düşük bir seviyede. Milan veya Juventus gibi bir yere gideceğinden emindim. Belki de maaşı sorun oluyordu" dedi.

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"DAHA PRESTİJLİ KULÜPTE OYNAYABİLİRDİ"

48 yaşındaki eski İngiliz futbolcu, "Salah da Cristiano Ronaldo gibi, çok hırslı ve rakamlar onun için çok önemli. Bunu Türkiye'de de yapabilir ama bence daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi. Milan'a, Juventus'a ya da her kim olursa olsun gidip hala büyük maçlarda, Avrupa'da oynamak... Bence o bundan daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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