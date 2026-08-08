Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ordu’da bir süre önce kene tutunan 35 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Genç kadının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yazın kabusu haline gelen kene ölümleri devam ediyor. Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki C.D. yüksek ateş şikayetiyle Ünye Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Başlık ResmiYazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye cevap vermeyen C.D., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. C.D. hayatını kaybetti. C.D’nin cenazesi Ünye’de defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. C.D.’nin vücuduna yapılan kene nedeniyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Başlık ResmiYazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

10'DAN FAZLA ÖLÜ

Öte yandan kene vakalarında Sivas ve çevre illerde bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Kene kabusu yeniden hortladı! Memleketine giden adam hayatını kaybetti
GÜNDEM

Kene kabusu yeniden hortladı! Memleketine giden adam hayatını kaybetti
Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Başlık ResmiYazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bulaşma yolları neler?

BaşlıkAçıklama
Bulaşma YollarıEn yaygın yol, enfekte kenelerin insanı ısırmasıdır. Ayrıca, enfekte hayvanların kan, doku veya vücut sıvılarıyla (kesim işlemleri vb.) korunmasız temas da bulaşmaya neden olur.
BelirtileriVirüs alındıktan sonra 1-3 gün (kene ısırmasında 9 güne kadar) içinde aniden yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bulantı/kusma başlar.
Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Başlık ResmiYazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
BaşlıkDetay
Kıyafet RengiAçık renkli kıyafetler giyilmeli (kene tespitini kolaylaştırır).
Üst GiyimUzun kollu üstler seçilmeli.
Alt GiyimBacakları kapatan pantolonlar seçilmeli. Pantolon paçaları mutlaka çorapların içine sokulmalı.
AyakkabıKapalı ayakkabılar tercih edilmeli.
Koruyucu SpreyKene kovucu spreyler paça ve bel bölgelerine uygulanabilir.

NE YAPILMAMALI?

  • Çıplak elle keneye asla dokunulmamalıdır.
  • Kene üzerine sigara basılmamalı, kolonya, alkol veya gaz yağı dökülmemelidir
  • Kene ezilmemeli ve patlatılmamalıdır.
ÖNERİLEN HABERLER
Yazın ‘ölümcül’ virüsü geri döndü! En çok parkta, bahçede gizleniyor, 3 vaka sonrası ilaçlama başladı
YAŞAM

Yazın ‘ölümcül’ virüsü geri döndü! En çok parkta, bahçede gizleniyor, 3 vaka sonrası ilaçlama başladı

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ordu
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Infantino'dan büyük skandal: Yasak ilişkisi açığa çıktı
Infantino'dan skandal: Yasak ilişkisi gündem oldu
Kaydet
İspanya'da Victor Osimhen iddiası: Dev transfer için maaş indirimini kabul etti!
Osimhen iddiası gündem oldu: Maaş indirimini kabul etti!
Kaydet
Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.