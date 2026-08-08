Yazın ‘kabusunda’ bir ölüm daha! Ordu'da kene tutunan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Ordu’da bir süre önce kene tutunan 35 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Genç kadının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle vefat ettiği belirtildi.
Yazın kabusu haline gelen kene ölümleri devam ediyor. Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki C.D. yüksek ateş şikayetiyle Ünye Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye cevap vermeyen C.D., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. C.D. hayatını kaybetti. C.D’nin cenazesi Ünye’de defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. C.D.’nin vücuduna yapılan kene nedeniyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle vefat ettiği belirtildi.
10'DAN FAZLA ÖLÜ
Öte yandan kene vakalarında Sivas ve çevre illerde bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı.
Bulaşma yolları neler?
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|Açıklama
|Bulaşma Yolları
|En yaygın yol, enfekte kenelerin insanı ısırmasıdır. Ayrıca, enfekte hayvanların kan, doku veya vücut sıvılarıyla (kesim işlemleri vb.) korunmasız temas da bulaşmaya neden olur.
|Belirtileri
|Virüs alındıktan sonra 1-3 gün (kene ısırmasında 9 güne kadar) içinde aniden yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bulantı/kusma başlar.
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|Detay
|Kıyafet Rengi
|Açık renkli kıyafetler giyilmeli (kene tespitini kolaylaştırır).
|Üst Giyim
|Uzun kollu üstler seçilmeli.
|Alt Giyim
|Bacakları kapatan pantolonlar seçilmeli. Pantolon paçaları mutlaka çorapların içine sokulmalı.
|Ayakkabı
|Kapalı ayakkabılar tercih edilmeli.
|Koruyucu Sprey
|Kene kovucu spreyler paça ve bel bölgelerine uygulanabilir.
NE YAPILMAMALI?
- Çıplak elle keneye asla dokunulmamalıdır.
- Kene üzerine sigara basılmamalı, kolonya, alkol veya gaz yağı dökülmemelidir
- Kene ezilmemeli ve patlatılmamalıdır.