Kene kabusu yeniden hortladı! Memleketine giden adam hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 10 gündür hastanede tedavi gören 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'e (60) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu. Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cevahir'in cenazesinin, Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
KENEDEN KORUNMA YOLLARI
|Madde No
|Öneri
|1
|Kenelerin bulunabileceği yerlerde, bacakları kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir. Ayrıca açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştıracağından tercih edilmelidir.
|3
|Vücudun açıkta kalan yerlerine böcek uzaklaştırıcı maddeler sürülmesi yararlı olmaktadır.
|4
|Günlük aktiviteler sırasında vücut (koltuk altı, kulak içi, ve çevresi, göbek deliğinin içi, dizlerin arkası, saç ve kıllı bölgelerin içi ve çevresi, bacak arası, bel bölgesi başta olmak üzere) kene yönünden sık sık kontrol edilmeli; akşam eve dönüşlerinde mutlaka ayrıntılı bir vücut muayenesi yapılmalıdır. Ayrıca çocuklarda kene tutunması yönünden anne babalar tarafından günlük olarak kontrol edilmelidir.
KENE YAPIŞTIYSA NE YAPILMALI?
|Önemli Bilgi
|Açıklama
|Kene Çıkarma Süresi
|Vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riski de o ölçüde azalacaktır.
|Kene Nasıl Çıkarılmalı?
|Çıplak elle dokunmadan, bir pensle sağa sola oynatarak, ezmeden, çivi çıkarır gibi kendisi çıkarmalı veya çıkarttırmalıdır.
|Sağlık Kuruluşuna Başvuru
|Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı/çıkarttıramadığı durumlarda hızla en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
|Kene Çıkarıldıktan Sonra Yapılması Gerekenler
|Sağlık Takibi (10 Gün)
|Sakınılmaması Gereken Yöntemler
