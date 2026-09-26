Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da çok konuşuldu

Milli futbolcumuz Arda Güler'in, Türkiye'nin Fransa ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi yalnız bırakmaması, İspanya'da gündem oldu.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nı tek golle mağlup eden Fransa'da golü atan Kylian Mbappe sakatlık sonrası devam edemedi.

MBAPPE DEVAM EDEMEDİ

Gol vuruşu esnasında sakatlanan ve tedavisinin ardından kısa bir süre daha oyuna devam eden Mbappe, 58. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 59. dakikada Mbappe'nin yerine Desire Doue'yi oyuna aldı.

Kylian Mbappe'nin sakatlık anı

TAKIM ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKAMDI

Milli futbolcumuz Arda Güler'in, eflatun beyazlılardan takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin sakatlığı sonrasında verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle yerde olduğu sırada Arda'nın takım arkadaşını yalnız bırakmadığı görüldü.

"TÜRK FUTBOLCU ENDİŞELİ VE GERGİN"

AS gazetesinde yer alan haberde, Arda Güler'in bu reaksiyonu için "Türk futbolcu, Real Madrid'deki takım arkadaşının durumu konusunda oldukça endişeli ve gergin görünüyordu." yorumu yapıldı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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