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Spor

Icardi transferinde yeni gelişme: Serie A beklenirken Premier Lig sürprizi

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Icardi transferinde yeni gelişme: Serie A beklenirken Premier Lig sürprizi
Başlık ResmiIcardi transferinde yeni gelişme: Serie A beklenirken Premier Lig sürprizi

Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve henüz bir kulüple sözleşme imzalamayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Galatasaray'daki 4 yıllık macerasının sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumunda bulunan Mauro Icardi, yeni adresini arıyor. Son günlerde Serie A'ya dönebileceği haberleri çıkan 33 yaşındaki oyuncu için bu kez İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir seçenek ortaya çıktı.

ICARDI'NİN TRANSFER KARARI

Daha önce Avrupadevleri Inter ve Paris Saint-Germain formaları da giyen Arjantinli golcünün, kariyerinin son bölümünde üst düzey bir takımda forma giymek istediği belirtildi.

Mauro Icardi, "en çok gol atan yabancı futbolcu" olarak Galatasaray tarihine geçti.
Başlık ResmiMauro Icardi, "en çok gol atan yabancı futbolcu" olarak Galatasaray tarihine geçti.

TOTTENHAM TALİP OLDU

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Tottenham, Icardi'yi kadrosuna katmayı düşünüyor. İtalyan çalıştırıcı Roberto De Zerbi yönetimindeki Londra ekibi, bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldızı transfer bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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