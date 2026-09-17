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Spor

Fransa'dan Victor Osimhen için dev transfer haberi: Konu hâlâ kapanmadı

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Fransa'dan Victor Osimhen için dev transfer haberi: Konu hâlâ kapanmadı
Başlık ResmiFransadan Victor Osimhen için dev transfer iddiası: Konu hâlâ kapanmadı

Victor Osimhen, Galatasaray'da sergilediği müthiş performansla Avrupa devlerinin transfer listesine yer almaya devam ediyor. Fransız basını, Paris Saint-Germain'in, Nijeryalı golcüden vazgeçmediğini ve doğru zamanı beklediğini yazdı.

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Paris Saint-Germain'in, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen'in transferi için yeniden harekete geçebileceği belirtildi.

Fransız Sport.fr internet sitesi, "Nijeryalı golcü, PSG'nin radarından bir türlü çıkmıyor" başlığıyla bir analiz haber yayınladı.

Victor Osmimhan, Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Başlık ResmiVictor Osmimhan, Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

"PSG DOĞRU ANI BEKLİYOR"

27 yaşındaki yıldızla ilgili haberin detayında şu ifadeler yer aldı:

Osimhen'in ismi Parc des Princes'in koridorlarında dolaşmaya devam ediyor. Bu yaz yapılan başarısız girişime rağmen konu hala kapanmış değil. Napoli, Osimhen için finansal çıtayı çok yüksek tutmuştu. Galatasaray ise 75 milyon euro bonservis bedeli ödediği oyuncusunu satmama konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Ancak PSG'nin transferde şöyle bir alışkanlığı var: Aylarca, bazen yıllarca bir hedef peşinde koşuyor ve doğru anı bekliyor. Bu strateji, kulübün son sezonlardaki diğer sembolik transferlerinde de izlenen senaryoydu. Benzer bir senaryonun bu transferde de tekrarlanma ihtimali oldukça yüksek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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