Fransa'dan Victor Osimhen için dev transfer haberi: Konu hâlâ kapanmadı

Paris Saint-Germain'in, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen'in transferi için yeniden harekete geçebileceği belirtildi.

Fransız Sport.fr internet sitesi, "Nijeryalı golcü, PSG'nin radarından bir türlü çıkmıyor" başlığıyla bir analiz haber yayınladı.

27 yaşındaki yıldızla ilgili haberin detayında şu ifadeler yer aldı:

Osimhen'in ismi Parc des Princes'in koridorlarında dolaşmaya devam ediyor. Bu yaz yapılan başarısız girişime rağmen konu hala kapanmış değil. Napoli, Osimhen için finansal çıtayı çok yüksek tutmuştu. Galatasaray ise 75 milyon euro bonservis bedeli ödediği oyuncusunu satmama konusunda kararlı duruşunu sürdürüyor. Ancak PSG'nin transferde şöyle bir alışkanlığı var: Aylarca, bazen yıllarca bir hedef peşinde koşuyor ve doğru anı bekliyor. Bu strateji, kulübün son sezonlardaki diğer sembolik transferlerinde de izlenen senaryoydu. Benzer bir senaryonun bu transferde de tekrarlanma ihtimali oldukça yüksek.