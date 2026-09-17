AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Adnan Menderes’in idamının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda 27 Mayıs darbesi ve Yassıada yargılamalarını eleştirdi. İnan, Menderes’in demokrasi mücadelesinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha güçlü şekilede sürdürüldüğünü söyledi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Adnan Menderes’in idamının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 27 Mayıs darbesi ve Yassıada yargılamalarını sert sözlerle eleştirdi. İnan, Menderes’in taşıdığı demokrasi bayrağının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin elinde daha güçlü dalgalandığını vurguladı.

İnan, merhum Başvekil Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı andığı 17 Eylül mesajında, 27 Mayıs 1960 darbesinin yalnızca bir iktidarı değil, milletin demokrasi umutlarını hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Eyyüp Kadir İnan’dan Menderes açıklaması: Demokrasi bayrağı bugün daha güçlü dalgalanıyor

"DEMOKRASİ UMUTLARININ ÜZERİNE ÇÖKEN KARANLIĞIN HABERCİSİYDİ"

“27 Mayıs 1960 sadece on yıllık bir iktidarın değil, Anadolu insanının binbir emekle yeşerttiği demokrasi umutlarının üzerine çöken karanlığın habercisiydi.

Kütahya’da etrafı sarılan bir Başvekilin yalnızlığı, Çankaya’da kuşatılan sivil onur ve Harp Okulu’nun koridorlarında yaşanan trajedilerle başlayan bu süreç, milletin iradesini Marmara’nın ortasındaki o tecrit adasına, Yassıada’ya sürgün etti.

‘Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor’ zorbalığıyla kurulan mahkemelerde yargılanan aslında Adnan Menderes ve arkadaşları değil; bizatihi bu milletin inancı ve kendi kendini yönetme iradesiydi.”

Eyyüp Kadir İnan’dan Menderes açıklaması: Demokrasi bayrağı bugün daha güçlü dalgalanıyor

"EN ALÇAK İFTİRA KAMPANYALARINA BAŞVURDULAR"

Yassıada yargılamaları sırasında yürütülen iftira kampanyalarına dikkat çeken İnan, idamların durdurulması yönündeki çağrıların da karşılıksız bırakıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Bu haksız yargılamaları ve kurdukları darağaçlarını meşrulaştırmak için tarihin en alçak iftira kampanyalarından birine başvurdular.

‘Öğrencileri kıyma makinelerinden geçirdiler’ yalanından absürt davalara kadar akılalmaz iftiralarla bir Başvekilin onurunu kırmaya çalıştılar. Dünyanın dört bir yanından yükselen ‘idamları durdurun’ çağrılarına yalanlara sığınıp kulak tıkadılar ve o siyasi cinayetleri alelacele, vicdansızca işlediler.

Çünkü karşılarında yargılanan bir suçlu değil; iftiralarla boğulmak istenen tertemiz bir millet iradesi vardı.”

Eyyüp Kadir İnan’dan Menderes açıklaması: Demokrasi bayrağı bugün daha güçlü dalgalanıyor

"SADECE MEMLEKETİNİN TOPRAĞINI ÖZLÜYORDU"

Mesajında Menderes’in Çakırbeyli’ye duyduğu özleme de yer veren İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Oysa Başvekil Ali Adnan Menderes, o rutubetli hücrede gücü veya makamı değil; sadece memleketinin toprağını özlüyordu.

‘Buradan çıkarsam, Çakırbeyli’deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı’nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek...’ diyen başvekilimizin boynuna geçirilen ilmek, aslında o söğüt ağacının gölgesine ve Türkiye’nin demokratik geleceğine geçirilmişti.

16-17 Eylül 1961’de Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Adnan Menderes’in art arda idam edilmesi, tarihimize asla silinmeyecek kara bir leke olarak kazındı.”

“YETER, SÖZ MİLLETİNDİR!” VURGUSU

İnan, millet iradesini esas alan demokrasi mücadelesinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

“Ancak tarih, zalimlerin hükmünün kalıcı olmadığını bir kez daha göstermiştir.

O gün darağacında boğulmak istenen ‘Yeter, söz milletindir!’ nidası, yıllar sonra yine bu milletin bağrından çıkan bir iradeyle; AK Parti’mizin ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla yeniden hayat bulmuştur.

Hukukun ayaklar altına alındığı o karanlık Yassıada, bugün ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak vesayetçilerden tarihi hesabını sormuştur.

Bizler, onların o kutlu verasetini sürdürmeye, vesayetten arınmış, tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye’yi inşa etmeye devam ediyoruz.”

DEMOKRASİ BAYRAĞI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJI

Menderes’in demokrasi mücadelesi ile bugün arasında bağ kuran İnan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes’in canı pahasına dalgalandırdığı ve zalimlerin zorla koparmaya çalıştığı o onurlu demokrasi bayrağı, bugün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve aziz milletimizin elinde, göklerde çok daha güçlü bir şekilde dalgalanmaktadır.

Demokrasimizin şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, şahadetlerinin yıl dönümünde sonsuz bir rahmet, minnet ve Fatihalarla anıyoruz.

Milletin kalbinde kurdukları sarsılmaz taht, zalimlerin kurduğu darağaçlarından çok daha yüksekte, ebediyen var olacaktır.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ