Batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili dikkat çeken çağrı! Aileler taleplerini iletti

2 Eylül'de ALSU tanker gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan denizcilerin aileleri, enkaza ilişkin teknik verilerin kendileriyle paylaşılmasını istedi. Öte yandan aileler, arama kurtarma çalışmalarının bağımsız bir teknik heyet tarafından değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

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Deniz Kazalarında Canlarını Kaybeden Aileler Platformu, 2 Eylül'de ALSU tanker gemisiyle yaşanan çarpışmanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kendilerinden haber alınamayan denizciler için basın açıklaması yaptı.

Aileler, çağrılarının başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumları, arama kurtarma birimleri ve soruşturmayı yürüten makamlara yönelik olduğunu belirtti.

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"BAĞIMSIZ TEKNİK HEYET KURULSUN" ÇAĞRISI

Platform tarafından yapılan açıklamada, enkazın yaklaşık 720 metre derinlikte bulunduğu ifade edildi. Aileler, bu derinliğin çalışmaları zorlaştırdığını ancak tek başına arama kurtarma operasyonunun imkansız olduğu anlamına gelmediğini savunarak mevcut teknik seçeneklerin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesini talep etti.

Aileler, enkaza ilişkin ROV gözlem raporları ve kesintisiz görüntüler ile sonar verileri, üç boyutlu modelleme sonuçları ve enkazın yapısal durumuna ilişkin gerekçeli teknik raporların kendileriyle paylaşılmadığını belirtti.

Açıklamada, gemi inşaatı, deniz kurtarma, ROV ve deniz tabanı alanlarında uzmanlardan oluşan bağımsız bir teknik heyet kurulması çağrısı yapıldı. Aileler, heyetin mevcut verileri inceleyerek imzalı ve gerekçeli bir rapor hazırlamasını istedi.

Yerli ve yabancı uzman kuruluşlardan uygulanabilir arama kurtarma yöntemleri konusunda yazılı görüş alınmasını da talep eden aileler, bağımsız inceleme tamamlanmadan çalışmaların kesin olarak sonlandırılmaması gerektiğini ifade etti.

Platform, kayıp denizcilerin bulunması ve kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla imza kampanyası başlattığını ve hukuki mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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