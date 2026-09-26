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Bugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri

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Bugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri
Başlık ResmiBugün maç var mı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Günün programında UEFA Uluslar Ligi'nin yanı sıra 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri, LaLiga 2 ve Hollanda 2. Ligi'nden mücadeleler bulunuyor. Türkiye U21 Milli Takımı da kritik maçta Ukrayna U21 ile karşı karşıya gelecek. Peki bugün maç var mı, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri...

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Bugün maç var mı merak edilirken 26 Eylül Cumartesi günü oldukça hareketli bir program sporseverleri bekliyor. Avrupa'nın farklı lig ve turnuvalarında çok sayıda karşılaşma oynanırken, milli takımlar düzeyindeki mücadeleler dikkat çekiyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında İngiltere-İspanya, Çekya-Hırvatistan, Kuzey Makedonya-İsviçre ve Ukrayna U21-Türkiye U21 maçları bulunuyor.

Bugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri
Başlık ResmiBugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri

BUGÜN MAÇ VAR MI? 26 EYLÜL CUMARTESİ

Türkiye U21 Milli Takımı bugün Ukrayna U21 ile karşılaşacak. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu kapsamında oynanacak karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ukrayna U21-Türkiye U21 karşılaşması Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Günün dikkat çeken karşılaşmalarından bir diğeri de İngiltere ile İspanya arasında oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi kapsamında yapılacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Bugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri
Başlık ResmiBugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri

26 EYLÜL CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR VE CANLI YAYIN KANAL BİLGİLERİ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi - Grup 3

21.45 – İngiltere - İspanya (A Haber)

21.45 – Çekya - Hırvatistan (A Spor)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi - Grup 1

16.00 – Slovenya - İskoçya (A Spor)

21.45 – Kuzey Makedonya - İsviçre (S Sport)

UEFA Uluslar Ligi C Ligi

19.00 | San Marino - Finlandiya

19.00 | Faroe Adaları - Kazakistan

21.45 | Arnavutluk - Belarus

21.45 | Slovakya - Moldova

UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri Grup H

19.00 – Ukrayna U21 - Türkiye U21

İspanya Kral Kupası

19.00 – Anaitasuna - Tedeón

19.00 – Calatayud - Baztán

19.00 – Lebrijana - Ceuta 6 de Junio

20.00 – Ribadesella - Noja

21.00 – Atlético Pinatarense - Melilla

LaLiga 2

15.00 – Ceuta - Real Sociedad II

17.15 – Granada - FC Andorra

19.30 – Tenerife - Cádiz

19.30 – Celta Vigo II - Sabadell

Hollanda 2. Ligi

17.30 – Heracles - Vitesse

21.00 – Volendam - VVV Venlo

21.00 – Roda - Waalwijk

21.00 – NAC Breda - FC Eindhoven

21.00 – Maastricht - Helmond

21.00 – Emmen - TOP Oss

Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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