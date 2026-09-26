Bugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri
Günün programında UEFA Uluslar Ligi'nin yanı sıra 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri, LaLiga 2 ve Hollanda 2. Ligi'nden mücadeleler bulunuyor. Türkiye U21 Milli Takımı da kritik maçta Ukrayna U21 ile karşı karşıya gelecek. Peki bugün maç var mı, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 26 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar ve canlı yayın kanal bilgileri...
Bugün maç var mı merak edilirken 26 Eylül Cumartesi günü oldukça hareketli bir program sporseverleri bekliyor. Avrupa'nın farklı lig ve turnuvalarında çok sayıda karşılaşma oynanırken, milli takımlar düzeyindeki mücadeleler dikkat çekiyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında İngiltere-İspanya, Çekya-Hırvatistan, Kuzey Makedonya-İsviçre ve Ukrayna U21-Türkiye U21 maçları bulunuyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI? 26 EYLÜL CUMARTESİ
Türkiye U21 Milli Takımı bugün Ukrayna U21 ile karşılaşacak. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu kapsamında oynanacak karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ukrayna U21-Türkiye U21 karşılaşması Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Günün dikkat çeken karşılaşmalarından bir diğeri de İngiltere ile İspanya arasında oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi kapsamında yapılacak mücadele 21.45'te başlayacak.
26 EYLÜL CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR VE CANLI YAYIN KANAL BİLGİLERİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi - Grup 3
21.45 – İngiltere - İspanya (A Haber)
21.45 – Çekya - Hırvatistan (A Spor)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi - Grup 1
16.00 – Slovenya - İskoçya (A Spor)
21.45 – Kuzey Makedonya - İsviçre (S Sport)
UEFA Uluslar Ligi C Ligi
19.00 | San Marino - Finlandiya
19.00 | Faroe Adaları - Kazakistan
21.45 | Arnavutluk - Belarus
21.45 | Slovakya - Moldova
UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri Grup H
19.00 – Ukrayna U21 - Türkiye U21
İspanya Kral Kupası
19.00 – Anaitasuna - Tedeón
19.00 – Calatayud - Baztán
19.00 – Lebrijana - Ceuta 6 de Junio
20.00 – Ribadesella - Noja
21.00 – Atlético Pinatarense - Melilla
LaLiga 2
15.00 – Ceuta - Real Sociedad II
17.15 – Granada - FC Andorra
19.30 – Tenerife - Cádiz
19.30 – Celta Vigo II - Sabadell
Hollanda 2. Ligi
17.30 – Heracles - Vitesse
21.00 – Volendam - VVV Venlo
21.00 – Roda - Waalwijk
21.00 – NAC Breda - FC Eindhoven
21.00 – Maastricht - Helmond
21.00 – Emmen - TOP Oss