Marmara Denizi ile Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın yer yer 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini duyururken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Meteoroloji’nin açıklamasına göre Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

KUZEY EGE’DE DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Kuzey Ege’nin kuzeyi ve açıklarında da rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Kuzey Ege’de beklenen fırtınanın 28 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli fırtına geliyor, bazı seferler iptal edildi

GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 27 Eylül Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferlerin gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Buna göre Kabatepe’den saat 07.00, 09.00 ve 11.00, Gökçeada’dan ise 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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