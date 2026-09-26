Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah’ın Gümüşhane’de fotoğraf çektirdiği noktanın simgesi haline gelen "Salah Yaylası" tabelası ve bank, kimliği belirsiz kişilerce bir gecede ortadan kaldırıldı.

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Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah’ın Gümüşhane’nin Çorak köyü sınırlarındaki Kurtdere Yaylası’nda çektiği bir fotoğraf, bölgeyi kısa sürede futbolseverlerin uğrak noktalarından birine dönüştürdü.

Salah’ın yaylayı ziyaret ettiği sırada üzerine oturduğu taşta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından, futbolcunun hayranları aynı noktayı görmek için bölgeye gelmeye başladı. Salah’ın oturduğu taş ise ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği sembolik bir noktaya dönüştü.

Salah’ın oturduğu taşın yanına konulmuştu… Tabela ve bank bir gecede kayboldu

İlginin artması üzerine XTG Spor içerik üreticileri tarafından taşın bulunduğu noktaya “Salah Yaylası” yazılı bir tabela yerleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de ziyaretçilerin fotoğraf çektirebilmesi için taşın yakınına bir bank koydu.

Salah’ın oturduğu taşın yanına konulmuştu… Tabela ve bank bir gecede kayboldu

Ancak bölgedeki bu düzenlemeler uzun süre yerinde kalmadı.

Salah’ın oturduğu taşın yanına konulmuştu… Tabela ve bank bir gecede kayboldu

BİR GECEDE KAYBOLDU

Tabela ve bank, bir gecede ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde bölgeye gelen vatandaşlar, daha önce taşın yanında bulunan tabela ve bankın yerinde olmadığını fark etti.

Tabela ve bankın kim tarafından ve hangi gerekçeyle kaldırıldığı bilinmezken, yayla sakinleri tarafından hazırlanan 'Salah Taşı' yazılı tabela bölgeye koyuldu. Bölge sakinleri ise kaldırılma işleminin sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından gerçekleşmiş olabileceğini, ancak bunun kesin nedeninin bilinmediğini ifade etti.

Salah’ın oturduğu taşın yanına konulmuştu… Tabela ve bank bir gecede kayboldu

TAŞ NEDEN KALDIRILDI?

Çorak Köyü Muhtarı Polat Yaşlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Muhammed Salah dünya yıldızı bir futbolcu. Taşın üzerinde oturur, taşı meşhur ettiği gibi yaylamızı da meşhur etmiş gibi görünüyor ama yaylamız zaten meşhur bir yayladır. Muhammed Salah geldi, taşın üzerinde oturdu. İnsanlar da İstanbul'dan, herhangi bir seyirci veya fanatik taraftar, ‘Salah Yaylası' diye bir levha yaptırdı.

Salah’ın oturduğu taşın yanına konulmuştu… Tabela ve bank bir gecede kayboldu

Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların orada rahat fotoğraf çekilebilmesi için bir bank getirdi. Oraya konulunca sosyal medyada bir tepkiye neden oldu. Şu anda burada levha ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı. Dün akşam burada duman olduğunu, yakın arkadaşlarımız söylüyorlar. Dumanda birilerinin gelip aldığını söylüyorlar ama kim aldığını bilmiyoruz. Kaldırılmasının nedeni sosyal medyadaki tepkiler olabilir, belki de başka bir sebeptir, gerçeğini bilmiyoruz. Şu anda kalkmış durumda" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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