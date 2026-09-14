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3. Sayfa

Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var

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Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Başlık ResmiSokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga sırasında olay yeri çevresindeki bir okul, 3 daire ve 2 araca ise çok sayıda mermi isabet etti.

Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Başlık ResmiSokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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