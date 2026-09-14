Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

OKULA VE EVLERE MERMİ İSABET ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga sırasında olay yeri çevresindeki bir okul, 3 daire ve 2 araca ise çok sayıda mermi isabet etti.

Sokak ortasında silahlı çatışma! Yaralılar var

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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