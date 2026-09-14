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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 680 bin liraya geriledi

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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 680 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya geriledi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 655 milyon 141 bin 167,22 lira olarak aktarıldı.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 680 bin lira, en yüksek 6 milyon 745 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 düşüşle 6 milyon 680 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 808 bin 700 liradan tamamlamıştı.

ALTINDA TOPLAM İŞLEM HACMİ İ 2 MİLYAR 648 MİLYON 894 BİN 454,10 LİRA

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 648 milyon 894 bin 454,10 lira, işlem miktarı ise 394,20 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 655 milyon 141 bin 167,22 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 680 bin liraya geriledi
Başlık ResmiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 680 bin liraya geriledi

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.808.700,004.340,40
En Düşük6.680.000,004.272,00
En Yüksek6.745.000,004.387,00
Kapanış6.680.000,004.272,00
Ağırlıklı Ortalama6.708.959,124.320,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.648.894.454,10
Toplam İşlem Miktarı (Kg)394,20
Toplam İşlem Adedi41
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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