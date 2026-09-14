Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Ailem Güvende” operasyonlarının kapsamı ve sürecine ilişkin sosyal medyada asılsız iddialar yayıldığını açıkladı. DMM, operasyonların fuhşa aracılık, müstehcen içerik üretimi ve çocukların istismarına yönelik soruşturmalar kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Ailem Güvende” operasyonlarına ilişkin sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Merkez, operasyonların kapsamı ve yürütülme sürecine yönelik bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DMM’nin açıklamasında, operasyonların adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiği vurgulanarak soruşturmaların hedefindeki suç alanları da açıklandı.

DMM’den “Ailem Güvende” operasyonları açıklaması

FUHUŞ, MÜSTEHCENLİK VE ÇOCUK İSTİSMARI SORUŞTURMALARI

Açıklamaya göre operasyonlar; fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarı ile hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı tespit edilen kişi, dernek ve işletmelere yönelik yürütülüyor.

DMM, soruşturmaların teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve elde edilen somut deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

“MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı belirtilen paylaşımlara karşı da uyarıda bulundu.

Açıklamada, “Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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