Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri, NOW'ın yeni sezon yapımları arasında yer alan dizinin ilk bölümü öncesinde araştırılıyor. Ay Yapım imzası taşıyan yapımda ünlü isimler aynı hikayede buluşurken oyuncuların canlandırdığı karakterler ve aralarındaki bağlar da merak konusu oldu.

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Ömür Usta, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de NOW ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu dizi, aile bağları, eşitsizlikler, aşk, geçmişle hesaplaşma ve ikinci şanslar etrafında şekillenen bir hikayeyi ekrana taşıyor.

ÖMÜR USTA OYUNCULARI

Ömür Usta dizisinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri bulunuyor. Nurgül Yeşilçay dizinin ana karakteri Ömür Uçar'a, Bülent İnal Tunç Arıkan'a, Gonca Vuslateri ise Nevra Arıkan'a hayat veriyor. Başrol oyuncularına Enes Koçak, Gülçin Kültür Şahin, İbrahim Selim, Zerrin Sümer, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler, Cemre Arda, Asilhan Kurşun, Mert Carim, Aydan Kaya, Melis Girşen ve Aybars Çalışkan eşlik ediyor.

Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri! Ömür Usta oyuncu kadrosu

ÖMÜR USTA DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ömür Uçar (Nurgül Yeşilçay): Üç çocuk annesi olan Ömür, ailesinin geçimini sağlamak için tamirat işleri yapan ve mahallede "Ömür Usta" olarak tanınan bir kadındır. Çocukları ve kayınvalidesiyle birlikte yaşayan Ömür, karşısına çıkan zorluklarla emeği ve vicdanıyla mücadele eder.

Tunç Arıkan (Bülent İnal): Nevra'nın eşi ve İpek'in babasıdır. Kendi emeğiyle yükselerek başarılı bir restoran sahibi olan Tunç, sessiz ve vicdanlı yapısıyla öne çıkar. Ömür'le yıllar sonra yeniden karşılaşması geçmişte kalan olayların yeniden gündeme gelmesine neden olur.

Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri! Ömür Usta oyuncu kadrosu

Nevra Arıkan (Gonca Vuslateri): Tunç'un eşi ve İpek'in annesidir. Güçlü ve kontrollü görünmeye alışkın olan Nevra'nın en büyük korkusu hayatında kurduğu düzeni kaybetmektir. Bu nedenle ailesi ve ilişkileri üzerinde kontrol kurmaya çalışır.

Mete Uçar (Enes Koçak): Ömür'ün en küçük çocuğudur. İçinde büyüdüğü hayatın şartlarından uzaklaşarak kendisine farklı bir gelecek kurmak isteyen Mete'nin İpek'e duyduğu aşk, iki ailenin yollarının kesişmesinde önemli rol oynar.

Gülsüm Karaca (Gülçin Kültür Şahin): Ömür'ün ortanca kardeşi, Şahin'in eşi ve Zeynep'in annesidir. Ablasının her zaman yanında duran Gülsüm, ailesine bağlılığı ve Ömür'le kurduğu güçlü kardeşlik bağıyla öne çıkar.

Halil İbrahim Eren (İbrahim Selim): Cüneyt'in patronudur. Dürüst, sakin ve koruyucu bir karakter olan Halil İbrahim, Ömür'e karşı duygular besler. Çevresindeki insanlar bu ilgiyi fark etse de Ömür uzun süre durumun farkına varmaz.

Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri! Ömür Usta oyuncu kadrosu

Müzeyyen Uçar (Zerrin Sümer): Ömür'ün kayınvalidesi ve çocukların babaannesidir. Oğlunun ailesini terk etmesinin ardından Ömür ve çocuklarıyla yaşamaya devam eden Müzeyyen, gelinini kendi kızı gibi görür ve evin dengesi olmaya çalışır.

Yıldız Aydın (Pınar Çağlar Gençtürk): Ömür'ün en küçük kardeşidir. Geçmişte yaptığı seçimler nedeniyle ailesiyle arasına mesafe giren Yıldız, yıllar önce yaşanan olayların ve aldığı kararların etkisini taşımaya devam eder.

İpek Arıkan (Sude Zülal Güler): Nevra ve Tunç'un kızıdır. Annesinin kendisi için belirlediği hayat ile kendi istekleri arasında kalan İpek, kendi kararlarını vermeye çalışan genç bir kadındır. Mete'yle yakınlaşması iki ailenin hikayesini birbirine bağlar.

Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri! Ömür Usta oyuncu kadrosu

Nazlı Uçar (Cemre Arda): Ömür'ün ortanca çocuğudur. Sessiz ve içine kapanık bir yapıya sahip olan Nazlı, üniversite sınavına hazırlanırken annesinin beklentileri ile kendi geleceği arasında bir yol bulmaya çalışır.

Cüneyt Uçar (Asilhan Kurşun): Ömür'ün büyük oğlu ve Aliş'in babasıdır. Küçük yaşta evin sorumluluğunu taşımaya başlayan Cüneyt, içine kapanık ve kırılgan yapısının yanı sıra hayatını zorlaştıran kötü bir alışkanlıkla mücadele eder.

Şahin Karaca (Mert Carim): Gülsüm'ün eşi ve Zeynep'in babasıdır. Çalışmaktan çok konuşmayı seven ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışan Şahin'in en belirgin özelliklerinden biri eşine duyduğu sevgidir.

Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri! Ömür Usta oyuncu kadrosu

Safiye Atalan (Aydan Kaya): Ömür'ün en yakın arkadaşı ve mahallenin minibüs şoförüdür. Kendi ayakları üzerinde duran, açık sözlü ve güçlü bir kadın olan Safiye, Ömür'ün zor zamanlarında yanında duran en önemli isimlerden biridir.

Zeynep Karaca (Melis Girşen): Gülsüm ve Şahin'in kızı, Nazlı'nın kuzeni ve sırdaşıdır. Neşeli ve dobra yapısıyla öne çıkan Zeynep, yaşadığı zorluklara rağmen umudunu kaybetmeyen genç bir karakterdir.

Aliş Uçar (Aybars Çalışkan): Cüneyt'in oğlu ve Ömür'ün torunudur. Babası ve kendisini kendi çocuğu gibi büyüten Ömür'le güçlü bir bağ kuran Aliş, Uçar ailesinin en küçük ve neşeli üyesidir.

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