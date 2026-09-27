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Spor

Fenerbahçe'de Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı

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Fenerbahçe'de Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı
Başlık ResmiFenerbahçede Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı

Fenerbahçe, sözleşmesi 2027'de sona erecek milli futbolcu Mert Müldür için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimin 27 yaşındaki oyuncuyla yeni kontrat imzalamaya hazırlandığı ve görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

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Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları kapsamında Mert Müldür için harekete geçildi. Sarı-lacivertli yönetimin, milli futbolcunun sözleşmesini uzatmak üzere çalışmalarını başlattığı ve yeni kontratın kısa süre içerisinde imzalanmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçede Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı
Başlık ResmiFenerbahçede Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Takvimde yer alan habere göre, Fenerbahçe'de mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Mert Müldür'ün geleceğiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilemek için çalışmalara başladığı ve taraflar arasında yeni kontratın yakın olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları arasında yer alan Mert Müldür, takımda geçirdiği süre boyunca farklı mevkilerde görev alarak teknik heyetin seçeneklerinden biri oldu.

Fenerbahçede Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı
Başlık ResmiFenerbahçede Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı

124 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 124 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 5 gol ve 13 asist kaydederek toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

27 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesinin bitimine henüz süre bulunmasına rağmen yönetimin şimdiden yeni kontrat için adım atması dikkat çekti.

Fenerbahçede Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı
Başlık ResmiFenerbahçede Mert Müldür için karar verildi: Yeni sözleşme için düğmeye basıldı

SAKATLIK SONRASI TEDAVİ SÜRECİNDE

Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat geçirdi. Fenerbahçe, milli futbolcunun sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

Başarılı bir operasyon geçiren Mert Müldür'ün yaklaşık 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi. Milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden takıma dönmesi planlanıyor.

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Fenerbahçe
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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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