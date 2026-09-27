Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde katıldıkları Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından kapsamlı bir değerlendirme paylaştı. New York'ta son derece yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin farklı coğrafyalarda inisiyatif alma kabiliyetinin ve artan küresel ağırlığının bir kez daha tescillendiğine vurgu yaptı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında katıldıkları BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'nın ardından Türkiye'nin New York'taki diplomasi trafiğini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlardan yetkililerin de çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiğine değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin çeşitli toplantılarda temsil edildiğinden bahsetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York temaslarını değerlendirdi: Türkiye'nin diplomatik ağırlığı arttı

“TÜRK DİPLOMASİSİNİN ETKİNLİĞİNİ YANSITTI”

New York'ta hafta boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta boyunca sürdürdüğümüz çalışmalar, Türk diplomasisinin farklı coğrafyalara uzanan etkinliğini ve geniş bir gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttı."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York temaslarını değerlendirdi: Türkiye'nin diplomatik ağırlığı arttı

FİLİSTİN'DEN COP31'E YOĞUN GÜNDEM

Bakan Fidan, temaslarda Filistin başta olmak üzere iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç konularındaki çalışmalara katkı sunduklarına değindi:

"Filistin başta olmak üzere, iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sunduk. Ev sahipliği yapacağımız COP31 Zirvesi’ne ilişkin önceliklerimizi açıkladık."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York temaslarını değerlendirdi: Türkiye'nin diplomatik ağırlığı arttı

"TÜRKİYE'NİN ARTAN DİPLOMATİK AĞIRLIĞI"

Bakan Fidan, Türkiye'nin öncülük ettiği girişimlere uluslararası alanda gösterilen ilgiye ayrıca altını çizerek şunları söyledi:

"Türkiye’nin öncülük ettiği girişimler ile krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilgi, ülkemizin artan diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York temaslarını değerlendirdi: Türkiye'nin diplomatik ağırlığı arttı

Açıklamasında, Türkiye'nin dış politikadaki hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala