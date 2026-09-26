İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Ocak-25 Eylül döneminde yurt dışına kaçan toplam 714 suçlunun Türkiye’ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Çiftçi, bunlardan 640’ının 42 ülkede takip edilen organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Millî İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Eyüpsultan’daki binasında düzenlenen 18. Millî İrade Buluşması programına katıldı.

Programda konuşan İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye’ye iadesine ilişkin, “İnterpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 tane organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık.” dedi. Bakan Çiftçi, 1 Ocak-25 Eylül döneminde iadesi sağlanan kişi sayısının 714’e ulaştığını açıkladı.

Bakan Çiftçi açıkladı: 714 suçlunun Türkiye’ye iadesi sağlandı

"ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların takibine ilişkin, “Önümüzdeki günlerde inşallah Yunanistan’a, Almanya’ya, İtalya’ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının asayiş çalışmalarını da değerlendiren Çiftçi, “Biz İçişleri Bakanlığı olarak başarıyı yalnızca operasyon sayılarımızla veya ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz. Bizim başarı karnemizi milletimizin huzurunun belirleyeceğini ifade ediyorum.” diye konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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