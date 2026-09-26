Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”
Başlık Resmi6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”

Erzurum’da uzun yol şoförlüğü yapan 50 yaşındaki Muğdat Gültekin, seferlerde ailesinden uzak kaldığı günlerde güvercinlerine duyduğu özlemle teselli buluyor. Gültekin “Uzun yoldan dönüşte kuşlarımı özlüyorum. Çocuklardansa onları daha çok düşünüyoruz” diyor. Çocukluk yıllarından bu yana güvercin besleyen Gültekin’in 6 Şebap cinsi kuşunun toplam değeri ise uçuş özelliklerine göre 700 bin liraya kadar çıkıyor.

Kaydet
|

Erzurum Şebap Güvercin Birliği Başkanı da olan Muğdat Gültekin'in çocukluk yıllarında başlayan güvercin tutkusu, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü bağlılığıyla devam ediyor.

Günler süren otobüs seferlerinin ardından Erzurum'a dönüşünde kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Aşkale ilçesini geçmesiyle birlikte bir an önce kuşlarına kavuşma isteği artan Gültekin, şehir dışında olduğu süre boyunca güvercinlerini ise eşine emanet ediyor. Kuşların bakımını eşine kendisinin öğrettiği Gültekin'in eşi, özellikle kış aylarında anne ve baba güvercinlerin bakmadığı yavruları kalorifer peteğinin üzerinde besleyip büyütüyor.

6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”
Başlık Resmi6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”

"BİZİM GÜVERCİN SEVGİSİ BAŞKA"

Gültekin, güvercinlerle tanışmasının amcasının oğlunun etkisiyle başladığını anlatarak, "Erzurum Şebap Güvercin Birliği başkanıyım. Normalde 18 yaşındayım da 50 yaşındayım diyeyim. Uzun yol şoförüyüm, otobüsçülük yapıyorum. Güvercin beslemeye amcamın oğlunun vesilesiyle tanıştım. O beslerdi, ben de ondan bu hevesi, merakı kaptım. O gün bugündür, ta çocuk yaştan beri bunlarla uğraşıyoruz işte. Allah bize bu sevgiyi özel vermiş herhalde. Herkes sever ama bizim gibi sevemez. Bizim sevdiğimiz güvercin sevgisi başka. Uzun yoldan dönüşte kuşlarımı özlüyorum. Aşkale'den sonrası bitmiyor bir an önce kuşlara kavuşmak için. Çocuklardansa onları daha çok düşünüyoruz. Gerçekten de öyle yani" dedi.

6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”
Başlık Resmi6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”

"EŞİM OLMAZSA GÜVERCİNLERİ BIRAKIP GİDEMEM"

Kuşların bakımını eşine kendisinin öğrettiğini anlatan Gültekin, zamanla eşinin kendisinden daha iyi ilgilendiğini belirterek, "Uzun yola giderken kuşların bakımıyla sağ olsun eşim çok ilgilenir, öğrettim ona da. Benden daha iyi ilgileniyor diyebilirim. Gerektiği zaman kuşlar bakmadı mı küçük yavrulara, kışın kaloriferin üstünde besleyip büyüttüğü olmuştur yani. Eşimin desteği var sağ olsun, Allah razı olsun. Tabii ki onun desteği de fazla. O olmasa zaten bırakıp gidemem bunları. Uzun yola çıkamam" diye konuştu.

6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”
Başlık Resmi6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”

6 GÜVERCİNİN TOPLAM DEĞERİ 700 BİN TL

Gültekin, beslediği güvercinlerin Şebap cinsi ve "kürenk" renginde olduğunu ifade ederek, "Değer olarak da 600-700 bin civarında, o miktarda para ederler. Bunlar da uçuşuna göre değişir. Altı adet kuşumun değeri de 600-700 bin civarında para eder" dedi.

6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”
Başlık Resmi6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor! “Çocuklarımdan çok onları düşünüyorum”
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
"BİZİM SEVGİMİZ BAŞKA"
Gözü gibi bakıyor, 6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Netanyahu'nun otelinin dibindeki rögardan çıkmışlardı!
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
YÜREKLER AĞZA GELDİ
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef'ten ilk müdahale...
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor
Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor
Kaydet
Kiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
Kiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
Kaydet
Esenyurt'ta haraç vermeyen oto galeri kundaklandı
Esenyurt'ta haraç vermeyen oto galeri kundaklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.