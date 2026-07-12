Prof. Dr. Osman Bektaş, Orta Marmara Çukuru'nda mikrodepremlerin sona ermesini değerlendirdi. Bektaş, yaşanan durumun iki farklı anlama gelebileceğini belirterek, önümüzdeki birkaç gün boyunca bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çeken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, son günlerde Marmara ve İstanbul çevresine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor. Marmara Denizi'ndeki fay yapısının tek bir senaryoyla açıklanamayacağını belirten ve "İstanbul için 7'den büyük tek deprem modeline sıkışmak yerine, çoklu modelleri tartışmalıyız" diyen Bektaş, bu kez farklı bir noktaya dikkat çekti.

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kez Orta Marmara Çukuru'ndaki son sismik hareketliliğe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"AKILLARA İKİ FARKLI SENARYO GELİYOR"

Bektaş, bölgede gözlenen mikrodeprem kümesinin sona ermesinin iki farklı senaryoyu akıllara getirdiğini belirtti. İlk olasılığın, fayın hareketini engelleyen küçük asperitlerin kırılmasının ardından fayın "sürünme (creep)" hareketiyle gerilimi kademeli olarak boşaltması olduğunu ifade eden Bektaş, ikinci ihtimalin ise gerilmenin daha büyük bir asperite aktarılması olduğunu kaydetti.

Paylaşımında, 2025 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin de bu mekanizmayla geliştiğini hatırlatan Bektaş, mevcut aşamada hangi senaryonun geçerli olduğunun kesin olarak söylenemeyeceğini vurguladı.

Osman Bektaştan Marmara için çarpıcı sözler: Önümüzdeki birkaç gün takip edilmeli

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN DİKKATLE İZLENMELİ"

Prof. Dr. Osman Bektaş, bu nedenle önümüzdeki birkaç gün boyunca Orta Marmara Çukuru'ndaki mikrodeprem aktivitesinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, sürecin nasıl evrileceğinin bu gözlemlerle daha net anlaşılabileceğini ifade etti.

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